Por Irma Lasmar

Publicado 16/04/2021 21:49

SÃO GONÇALO - O prefeito Capitão Nelson, de 62 anos, recebeu nesta sexta-feira (16) o imunizante contra a Covid-19 no Polo Sanitário Washington Luiz, no bairro do Zé Garoto. Ele entrou na fila por volta das 11h e após 10 minutos foi vacinado com a primeira dose da CoronaVac. Na saída, reforçou entre os munícipes presentes a importância da segunda dose para garantir a eficácia e ainda divulgou a campanha municipal Juntos Contra Fome.

"Para quem puder ajudar aos que mais precisam, nossa campanha está arrecadando alimentos não perecíveis e de higiene pessoal em todos os pontos de vacinação. Doaremos a famílias em situação de vulnerabilidade social", contou.

Nelson destacou o trabalho dos profissionais da saúde de São Gonçalo, que seguem em uma luta diária para imunizar a população. "Hoje tive a oportunidade vivenciar e comprovar como está o atendimento e a celeridade da vacinação, que eu já venho vistoriando diariamente. Agradeço a todos os servidores empenhados contra o coronavírus", finalizou.

O Polo Sanitário Washington Luiz aplica mais de mil doses diárias. "Sempre trabalhamos com duas filas e o máximo de servidores envolvidos para organizar e informar as pessoas. O trabalho em equipe tem sido um diferencial para levar o melhor serviço possível", comentou a diretora da unidade, Marcela Brasil.