Por Irma Lasmar

Publicado 16/04/2021 21:30 | Atualizado 16/04/2021 21:32

SÃO GONÇALO - Segundo a Prefeitura, 20 novos óbitos em decorrência do novo coronavírus foram confirmados nesta sexta-feira (16), subindo para 1.792 o total de vítimas fatais da pandemia na cidade. As mortes teriam ocorrido entre os dias 2 e 13 de abril, porém o resultado da sorologia saiu somente agora.