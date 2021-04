A vacinação da gripe começou nesta segunda-feira (19) e vai até 10 de maio para crianças de seis meses a seis anos completos, gestantes, puérperas (até 45 dias pós-parto), povos indígenas e trabalhadores da saúde Divulgação

SÃO GONÇALO - As vacinações contra o novo coronavírus e a gripe deverão acontecer normalmente esta semana na cidade. A Prefeitura anuncia que não haverá interrupção nem na quarta-feira (21, feriado de Tiradentes) e nem na sexta-feira (23, Dia de São Jorge). A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo diz que manterá todas as 67 unidades de saúde vacinando contra a gripe, de segunda a sexta, das 8h às 17h, e outros 12 pontos vacinando contra a Covid-19, de segunda a sexta das 8h às 17h e aos sábados, das 8h às 12h.

A vacinação da gripe começou nesta segunda-feira (19), para crianças de seis meses a seis anos completos, gestantes, puérperas (até 45 dias pós-parto), povos indígenas e trabalhadores da saúde. Essa primeira etapa segue até o dia 10 de maio. Para receber uma das doses, é preciso apresentar a carteira de vacinação (adulto e criança), identidade ou certidão de nascimento, cartão do SUS ou CPF e comprovante de residência.

No total, os grupos prioritários em São Gonçalo somam 458.441 mil pessoas, que podem se imunizar contra o vírus da Influenza este ano. A meta é vacinar 90% desses indivíduos. Da primeira fase são 111.135 mil pessoas. Vale lembrar que se o indivíduo estiver com sintomas de gripe, não pode receber a vacina, e sim somente após a total recuperação.

Relação das salas de vacinação contra a gripe:



Clínica Municipal Gonçalense - Rua Heitor levi, 34, Barro Vermelho

USF Agenor Jose da Silva - Rua Eugenio Fromentin, s/nº, Jardim Catarina

USF Bocayuva Cunha - Rua Cruzeiro do Sul, s/nº, Gradim

USF Floriano Barbosa - Av. Albino Imparato, s/nº, Jardim Catarina

USF Ana Neri - Rua Silvio Vallet, lote 18, Gradim

USF João Goulart - Rua dos Marfins, s/nº, Jardim Catarina

USF Armando Leão Ferreira - Alameda Estados Unidos, s/nº, Morro do Castro

USF Elza Borges - Rua Visconde de Seabra, s/nº, Santa Luzia

USF Bento da Cruz - Rua Domingos Carvalhães, s/nº, Porto Novo

USF Santa Luzia - Av. Santa Luiza, s/nº, Santa Luzia

USF Luiz Carlos Prestes - Rua Drº Jurumenha, s/nº, Santa Catarina

USF Roberto Silveira - Rua Joaquim Nabuco, s/nº, Bom Retiro

UBS Haroldo P. Nunes - Rua Capitão João Manoel, 1357, Porto Novo

UBS Geremias de Mattos Fontes - Rua Laudelino Freire, s/nº, Bom Retiro

UBS Robert Kock/USF Patronato - Rua Ary Parreiras, s/nº, Porto da Madama

USF Louis Pasteur - Rua Zilda Silvares, s/nº, Guaxindiba

USF Barbosa Lima Sobrinho - Rua Abílio José de Matos, Porto da Pedra

USF Luiz Paulo Guimarães - Rua Aristides Lima, s/nº, Lagoinha/Laranjal

USF Juvenil Francisco Ribeiro - Estrada da Basiléia, s/nº, Engenho Pequeno

USF Juarez Antunes - Rua Alzira Vargas, s/nº, Laranjal

USF Madre Tereza de Calcutá - Estrada Boqueirão Pequeno, 1015, Estrela do Norte/Galo Branco

USF Largo da Ideia - Rua Gerônimo Pina, s/nº, Largo da Ideia

USF Wally Figueira da Silva - Estrada Boqueirão Pequeno, 1016, Rocha

USF Ari Teixeira - Rua General Savari, s/nº, Marambaia

USF Getúlio Vargas - Rua Minas Gerais, s/nº, Rosane

Clínica da Família de Marambaia - Rua Almirante Sílvio Hecker, lote 03, Marambaia

Clínica da Família Dr. Jardel do Amaral - Rua Dr. Porciúncula, s/nº, Venda da Cruz

USF Aníbal Porto - Rua Almirante Pena Boto, 1923, Monjolos

USF Apollo III - Av. Afonso Sales, 356, lote 704, quadra 16, Apollo III

USF Tancredo Neves - Estrada da Trindade, s/nº, Trindade

Jardim Catarina - Avenida Albino Imparato, s/nº (início), Jardim Catarina

USF Josyandra de Moura Mesquita - Avenida Jornalista Roberto Marinho, s/nº, Colubandê

USF Hiparco Ferreira - Alameda Alagoas, s/nº, Engenho do Roçado

USF Bandeirantes - Rua Senador José Kairala, s/nº, Bandeirantes

USF Flávio Henrique de Brito - Rua Oscar Gomes, s/nº, Jóquei

USF Osvaldo Cruz - Rua Domingos da Costa, s/nº, Amendoeira

USF Marileia Cardoso - Rua Marcelino Pereira Costa, s/nº, Jóquei

USF Badger Silveira - Rua Acácio Raposo, s/nº, Tribobó

Polo Sanitário Paulo Marques Rangel - Estrada da Conceição, s/nº, Porto do Rosa

USF José Avelino de Souza - Rua José Francisco Batista Rios, s/nº, Tribobó

USF Leôncio Corrêa - Rua Coronel Andrade Vilela, s/nº, Fazenda dos Mineiros

USF Enfermeira Luiza de Marillac - Rua Ten.Godofredo Cerqueira, s/nº, Novo México

USF Carlos Chagas - Rua Expedicionário Manoel Chagas, s/nº, Fazenda dos Mineiros

USF Doutel de Andrade - Avenida Odilon Noberto Ferreira, s/nº, Maria Paula

USF David Capistrano - Estrada da Sapucaia, s/n°, Recanto das Acácias

USF Almerinda - Rua Sargento Fernando Fontes, 412, Almerinda

USF Neuza Goulart Brizola - Estrada das Palmeiras, s/nº, Palmeiras

USF Emílio Ribas - Estrada do Sacramento, s/nº, Sacramento

USF Alberto Constantino Farah - Estrada da Covanca, s/nº, Mutuapira

USF Vila Candoza - Estrada do Coelho, s/nº, Vila Candoza

USF Mutuá II - Rua Manoel Nogueira, s/nº, Mutuá

USF Quinta Dom Ricardo - Estrada Bonsucesso, lote 03, quadra 22, Quinta Dom Ricardo

USF Mutuaguaçu - Rua David Alves, s/nº, Mutuaguaçu

USF Santa Izabel - Estrada da Serrinha, s/nº, Santa Izabel

USF Albert Sabin - Estrada de Itaoca, s/nº, Itaoca

USF José Jorge Cortes Freitas - Rua Capitão Alberto Soares, 50, Itaitindiba

USF Mahatma Gandhi - Rua Francisco Barbeiro, s/nº, Boaçu

USF Marechal Cândido Rondon - Rua Expedicionário José Custódio Sampaio, s/nº, Capote

USF Itaúna I (Valéria) - Travessa Ernestina Pires, 100, Itaúna

USF Manoel de Abreu - Rua Estrada da Meia Noite, s/nº, Meia Noite

USF Alexander Fleming - Rua Capitão Acácio, s/nº, Boaçu

USF Adolfo Lutz - Rua Nazário Machado, s/nº, Pacheco

USF Jair Arantes da Cruz - Rua Pires do Rio, 211, Boa Vista

USF Waldemar Costa Nunes - Rua Alvorada, s/nº, Miriambi

USF Portão do Rosa - Rua Alfredo Bahiense, s/nº, Portão do Rosa

Pam Neves - Rua Prof. João Pereira Dias, s/nº, Neves

Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima - Rua Cariranha, Jardim Catarina

Locais de vacinação contra o coronavírus:

- A partir da próxima segunda-feira (19), Igreja Universal do Reino de Deus

– Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, Zé Garoto

– Salão do Clube Mauá, Centro

– Umpa Nova Cidade

– Clínica Gonçalense do Mutondo

– Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, Alcântara

– Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal

– Polo Sanitário Rio do Ouro

– PAM Coelho

– Cras Vista Alegre

– Centro de Tradições Nordestinas, Neves

– Umpa Pacheco

Pontos com drive-thru:

– Campo do Clube Mauá, Centro

– Centro de Tradições Nordestinas, Neves

– Umpa Nova Cidade

– Cras Vista Alegre