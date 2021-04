O deputado estadual Coronel Salema, o presidente do Inea, Philipe Campello, e o deputado federal Hugo Leal Divulgação / Roberta Trindade

19/04/2021

SÃO GONÇALO - O deputado estadual Coronel Salema esteve com o deputado federal Hugo Leal no Instituto Estadual do Ambiente (Inea) para levar demandas dos moradores da cidade. Ele entregou ao presidente do órgão, Philipe Campello, os pedidos para inclusão do município no programa Limpa Rio e para fechamento das crateras abertas em ruas do bairro Trindade durante realização de obras do Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios do Entorno da Baía de Guanabara (PSAM).

"Além de cobrar a conclusão da obra, falei sobre a importância da tapagem dos buracos deixados abertos na Trindade que há anos causam transtornos e prejuízos a comerciantes e moradores do bairro", destacou Salema.

O parlamentar solicitou ainda a inclusão dos rios Bomba e Brandoas no programa Limpa Rio, que tem o objetivo de promover serviços de manutenção e limpeza de leitos e margens de rios e canais.

"Esses dois rios cortam bairros como Barro Vermelho, Vila lage, Porto Velho, Venda da Cruz e Neves, entre outros. É uma região que sofre muito com as grandes chuvas. A limpeza e a dragagem previnem os riscos de inundações e alivia o impacto das chuvas fortes que causam alagamento", ressaltou.

Consultada sobre a carência desses serviços e a articulação do deputado estadual, a Prefeitura de São Gonçalo não respondeu a nossa equipe de reportagem.