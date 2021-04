O motorista de aplicativo Leandro de Figueiredo Santana, de 40 anos, morador do bairro Jardim Catarina, agradeceu a cada plantonista antes de sua saída Divulgação / Alex Alves

Por Irma Lasmar

Publicado 20/04/2021 14:59

SÃO GONÇALO - Mais quatro pacientes receberam alta médica nesta segunda-feira (19) depois de se recuperarem da Covid-19. Eles estavam internados no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) e deixaram a unidade sob aplausos de médicos, enfermeiros e pessoal administrativo.

Um dos curados é o motorista de aplicativo Leandro de Figueiredo Santana, de 40 anos, morador do bairro Jardim Catarina. Ele entrou pela emergência do hospital no último dia 14, com sintomas do coronavírus e saturando 83%.

"É desesperador. A gente fica nervoso. Mas, graças a Deus e à equipe de profissionais do hospital, estou curado e, principalmente, vivo" garantiu Leandro, que fez questão de cumprimentar um a um dos funcionários do plantão.

A demanda de pacientes que procuram o Hospital Estadual Alberto Torres e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Colubandê tem crescido nos últimos dias. O Heat mantém 16 leitos no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) para infectados graves pelo novo coronavírus e 20 leitos de enfermaria, sendo seis criados recentemente.