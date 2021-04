O parlamentar gonçalense prepara um relatório endereçado à Prefeitura, apresentando os fatos apurados e exigindo uma solução Divulgação / Samara Oliveira

Por Irma Lasmar

Publicado 20/04/2021 20:36

SÃO GONÇALO - O vereador Romário Régis (PCdoB) visitou sete escolas da rede municipal para vistoriar as condições das unidades de educação para o retorno das aulas e verificou irregularidades que colocam corpo docente e discente em risco sanitário. O parlamentar publicou fotos e filmagens da ação em suas redes sociais digitais e prepara um relatório oficial contendo o levantamento da fiscalização (veja clicando AQUI ). Procurada, a Prefeitura não respondeu à nossa equipe de reportagem.

Na Escola Municipal Estephania de Carvalho, localizada no Laranjal, quatro funcionários testaram positivo para Covid-19, sendo uma professora, que já está internada. De acordo com o protocolo criado pela Secretaria de Educação, a escola deveria estar fechada e cumprindo quarentena, mas a unidade está aberta e funcionando de forma híbrida. Na Escola Municipal Paulo Reglus Neves Freire, no Portão do Rosa, o vereador encontrou insetos dentro dos pacotes de arroz e fubá; já na Escola Municipal Mentor Couto, localizada no bairro Califórnia, o feijão está fora da validade. (Veja clicando AQUI

Em outras unidades, como por exemplo a Escola Municipal Presidente Castello Branco, no Boaçu, há faxineiros e inspetores insuficientes para a quantidade de alunos. Além dessas, o Jardim de Infância Menino Jesus (Zé Garoto), a Escola Municipal Prefeito Nicanor Ferreira Nunes (Jardim Catarina) e a Escola Municipal José Manna Junior (Antonina) também foram fiscalizadas pelo vereador e, segundo ele, nenhuma tem condições de retorno seguro para alunos, pais e professores.

"Visitar para fiscalizar as escolas do município é fundamental no papel de vereador. O Estephania de Carvalho ainda está funcionando com quatro casos confirmados, contrariando o protocolo da Semed. Infelizmente, não são todas as escolas que têm condições de operar normalmente e receber os alunos de forma segura", denuncia o parlamentar. Para ele, há escolas cujas Diretorias têm feito um bom trabalho, porém ainda não representam a realidade de toda a rede escolar da cidade.

