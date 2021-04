A segunda fase da campanha contemplará, de 11 de maio a 8 de junho, idosos e professores Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 20/04/2021 22:52

SÃO GONÇALO - Vai até o dia 10 de maio primeira fase da 23ª Campanha Nacional contra a Influenza 2021, dividida em três partes, que vacina contra a gripe no município. Nesta primeira etapa recebem a dose crianças de seis meses a cinco anos, gestantes, puérperas (até 45 dias pós-parto), povos indígenas e trabalhadores da saúde. Todas as salas de vacinação de rotina aplicarão o imunizante nos grupos prioritários, exceto os pontos que aplicam a vacina da Covid-19, para evitar aglomerações e aumento de sobrecarga no serviço de saúde.

A segunda fase da campanha contemplará, de 11 de maio a 8 de junho, idosos e professores. Já a terceira, que vai acontecer de 9 de junho a 9 de julho, será para quem tem comorbidades, pessoas com deficiência permanente, adolescentes e jovens em medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional, encarcerados, forças armadas e forças de segurança e salvamento, trabalhadores portuários, caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário urbano e de longo curso.

Para se vacinar, é preciso apresentar a carteira de vacinação (adulto e criança), identidade ou certidão de nascimento, cartão do SUS ou CPF e comprovante de residência.