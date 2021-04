Priscilla Canedo (PT) é a autora do PL Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 23/04/2021 13:09 | Atualizado 23/04/2021 13:42

SÃO GONÇALO - O Legislativo municipal aprovou - por 19 votos a favor, dois contra e duas abstenções - o Projeto de Lei nº 006/2021, que estabelece a inclusão dos profissionais de educação e de segurança pública no grupo de pessoas com direito à prioridade na escala de imunização contra o coronavírus e suas reproduções variantes. O projeto, de autoria da vereadora Priscilla Canedo (PT), teve como coautores os vereadores Professor Josemar (PSOL), Juan de Oliveira (PL), Glauber Poubel (PSD), Romário Régis (PC do B), Professor Felipe Guarany (PRTB) e Pablo da Água (PT).

De acordo com a autora do projeto, o objetivo é diminuir o risco de contaminação desses agentes públicos, visto que suas respectivas atribuições funcionais e atividades cotidianas os expõem ao contato direto junto a milhares de crianças, adultos e idosos, e essa proximidade física, em tempos de pandemia, eleva o risco de contágio e proliferação desse vírus letal, que devastou o mundo e segue assolando a cidade.

"Com a retomada das aulas presenciais, os professores voltarão a manter contato pessoal direto e diário com alunos cuja faixa etária é classificada pelos órgãos oficiais de controle sanitário e de saúde como potenciais vetores. Da mesma forma, os profissionais de segurança exercem, no seu dia a dia, operações ostensivas de patrulhamento e vigilância para manutenção da ordem pública - atividade que os coloca em contato direto com milhares de cidadãos. Neste momento em que o sistema público municipal de saúde está com sua capacidade próxima do esgotamento, a prudência e o bom senso recomendam a inclusão desses servidores no grupo prioritário do plano de vacinação", justificou Priscilla.

O projeto será encaminhado ao Poder Executivo que decidirá pela sanção ou pelo veto.