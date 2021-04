Vereador Jalmir Júnior (PRTB) é um dos autores do PL Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 23/04/2021 13:38

SÃO GONÇALO - A Câmara Municipal de São Gonçalo aprovou, por 20 votos, o Projeto de Lei nº 0048/2021, de autoria dos vereadores Jalmir Júnior (PRTB) e Nelsinho (Avante), que instituiu como sendo 18 de junho como o Dia da Defesa Civil no Calendário Oficial de Eventos do Município. Ao esclarecerem os objetivos do projeto e pedirem aos colegas para votarem pela aprovação, autor e coautor destacaram a importância de o Poder Legislativo Municipal reconhecer, de maneira pública e oficial, o relevante serviço prestado por àqueles que integram essa valorosa instituição.

"A Câmara Municipal, por meio da aprovação deste projeto, reconhece o incansável trabalho da Defesa Civil na prevenção dos diversos desastres causados por fenômenos naturais ou calamidades provocadas pela interferência humana. Valoriza a instituição e dignifica o trabalho daqueles não medem esforços nem sacrifícios para socorrer a população, sobretudo as vítimas de alagamentos, desabamentos, incêndios, entre outras calamidades igualmente danosas", subscreveram os vereadores Nelsinho e Jalmir Jr.