Grupo pretende se encontrar com os secretários das pasta da educação e saúde, para debater as ideias da comunidade para estas áreas Divulgação / Daniel Alves

Por Irma Lasmar

Publicado 28/04/2021 19:19 | Atualizado 28/04/2021 19:21

SÃO GONÇALO - Representantes da Associação Gonçalense LGBTI se reuniram pela primeira vez com o atual secretário municipal de Assistência Social, Wagner Ventura, na Prefeitura de São Gonçalo, para selar um compromisso em prol de projetos municipais e ações conjuntas para a redução da desigualdade e dos preconceitos sofridos pelas pessoas LGBT. Além de se conhecerem e criarem uma ponte amistosa de diálogo, as partes trocaram ideias, dificuldades e necessidades.

“Esse nosso primeiro encontro fortalece os laços da Assistência Social com a comunidade. Conversamos sobre as políticas públicas e lutaremos com eles, possibilitando, assim, igualdade para todos”, disse Ventura. Para Eduardo Braga, membro da associação, a luta LGBTI precisa ser contínua. “Sinalizamos para o governo municipal a importância de se construírem políticas públicas voltadas para o movimento LGBT, que reduzam a desigualdade social no município”, contou.

Félix Lino, presidente do Grupo Liberdade/Santa Adversidade, que existe há 16 anos na luta pelos direitos LGBT em São Gonçalo, falou sobre a importância desse encontro para a sociedade gonçalense. “A cidade é formada por vários movimentos sociais e ativistas da causa, que é composta por organizações integradas às instituições, então essa reunião é importante não só para nós LGBT, mas para a sociedade gonçalense", concluiu.

O grupo pretende futuramente se reunir com os secretários das pasta da educação e saúde, para debater as ideias da comunidade para estas áreas. A reunião também contou com a participação de Ana Cristina Silva, subsecretária de Assistência Social, e Wallace Ferreira, coordenador do Centro de Referência na Promoção da Cidadania LGBTI+ do município, que fica localizado na Rua Maria Cândida nº 40, no bairro Mutondo.