Vereadores, secretários, deputado estadual e representantes civis acreditam que debates e dados a serem obtidos com a frente parlamentar serão úteis também ao Governo do Estado Divulgação / Fábio Costa

Por Irma Lasmar

Publicado 04/05/2021 09:00

SÃO GONÇALO - O vereador Romário Régis (PCdoB) presidiu nesta segunda-feira (3) uma audiência pública na Câmara sobre a criação de uma frente parlamentar intermunicipal da Região Metropolitana do Rio de Janeiro para discutir mobilidade urbana, saúde, educação, economia, geração de empregos e outros temas que ligam São Gonçalo às cidades vizinhas. “Precisamos pensar, discutir e colocar em prática políticas públicas eficazes que atendam os problemas estruturais existentes nas cidades há anos e que até então não recebiam nenhuma solução ou previsão de melhora”, justificou o parlamentar.

Presente na audiência, o deputado estadual Waldeck Carneiro (PT) selou compromisso com as discussões futuras da frente parlamentar. "A importância do debate tem que ser voltada principalmente para a diminuição de desigualdades", enfatizou.

O subsecretário estadual de governo, André Braga, afirmou que os levantamentos realizados na audiência também serão importantes para o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC). "Munido de dados regionais, Castro poderá tomar medidas mais eficazes focadas às necessidades específicas desta região", comentou.

Já Henrique Silveira, coordenador geral da Casa Fluminense, uma organização civil com foco em políticas públicas para diminuição da desigualdade social na Região Metropolitana, ressaltou a geração de emprego e renda, o combate à pobreza, e as estratégias de investimento público. "Não haverá solução para as crises sem a união de esforços", exclamou.

Participaram da mesa diretora os vereadores Professor Josemar (PSOL), Priscilla Canedo (PT), Alexandre Gomes (PSB) e Walkiria Nictheroy, o secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais Douglas Ruas, o diretor do Consórcio do Leste Fluminense (Conleste) João Leal, a Presidente da Câmara Municipal de Tanguá, Aline Pereira, e a vereadora carioca Tainá de Paula.