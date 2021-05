Segundo os especialistas, o uso da radiofrequência é mais eficaz porque não precisa de internet para ser operado Divulgação / Lucas Alvarenga

Por Irma Lasmar

Publicado 05/05/2021 17:11

SÃO GONÇALO - As 25 sirenes do Sistema de Alerta e Alarme vão operar com um novo dispositivo para que a comunicação com as comunidades onde estão instaladas seja garantida em caso de desastres. A Subsecretaria de Defesa Civil realizou testes de comunicação com os aparelhos, que passarão a funcionar também via rádio. O sistema transmite as mensagens enviadas às sirenes de forma imediata.

Os primeiros testes já foram realizados em campo na segunda-feira e nesta tarde apresentados ao prefeito Capitão Nelson. “Essa agilidade é muito importante. A transmissão via rádio possibilita a comunicação imediata com a população, um fator que é primordial para preservar vidas e orientar a população em casos de emergência”, destacou Nelson.

Publicidade

O subsecretário de Defesa Civil, coronel Fernando Rodrigues, reforçou os benefícios da implantação do novo sistema. “O uso da radiofrequência para a comunicação com as sirenes traz dois benefícios principais: o primeiro é a garantia que a mensagem vai chegar até as pessoas, independentemente das condições meteorológicas, já que não precisa de internet para ser operado. A segunda é a agilidade e autonomia de como isso é feito”, explicou.

Na segunda-feira (3), os testes foram realizados na sirene do bairro Boa Vista. O novo sistema também já está disponível no Arsenal. Normalmente, as sirenes têm cinco gravações de aviso: teste, simulado, chuva, mobilização e desmobilização, e monitoram o índice pluviométrico (volume de chuvas) para informar à população sobre o risco de deslizamento ou alagamento. Quando a chuva atinge a cota pré-estabelecida, indicando a situação de risco, a Defesa Civil emite o alarme. O subsecretário garante que, dentro de um mês, as outras 23 sirenes terão o mesmo serviço de mensagem radiofônica. Elas estão instaladas nos bairros Itaúna, Nova Grécia, Zumbi, Engenho Pequeno, Novo México, Boa Vista, Venda da Cruz, Patronato, Sete Pontes, Porto Novo, Covanca, Gradim, Vila Três, Barro Vermelho, Mutuaguaçu, Arsenal e Lindo Parque.

Publicidade

Acompanharam os testes o subsecretário coronel Fernando Rodrigues; o coordenador regional da Defesa Civil da Região Metropolitana, tenente-coronel Mozart Martins; o diretor do Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden/RJ), tenente-coronel Anthony Barrera; o coordenador operacional da Defesa Civil de São Gonçalo, Raphael Garcez; e o chefe do Departamento de Mapeamento da Defesa Civil municipal, Ricardo do Vale.

“Esse novo sistema é inovador e vai usar uma rede própria da Defesa Civil por radiofrequência. É mais uma forma de acionamento das sirenes que a cidade ganha. Se não tiver internet ou ela falhar, os profissionais não precisam ir até as sirenes para acioná-las mecanicamente. Agora, há a possibilidade de fazer este serviço através do rádio e a comunicação pode ser em tempo real, sem necessitar de gravação”, disse Anthony Barrera.