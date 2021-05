Os interessados devem preencher e entregar a ficha na Secretaria de Transportes, no Alcântara, ou no Departamento de Vale Social, no Mutondo, em dias úteis das 9h às 16h30 Divulgação / Renan Otto

Por Irma Lasmar

Publicado 12/05/2021 09:00

SÃO GONÇALO - Já está disponível no site da Prefeitura o formulário para solicitação do cartão de estacionamento para pessoas a partir de 60 anos e com necessidades especiais de qualquer idade. Os munícipes interessados devem preencher o requerimento e entregar na Secretaria de Transportes, que fica na Rua João de Almeida n° 30 sala 301, no bairro Alcântara, ou no Departamento de Vale Social, situado na Travessa Uriscina Vargas n° 36, no Mutondo, com horário de atendimento em dias úteis das 9h às 16h30.

O benefício é estabelecido na Resolução nº 304 de 18/12/2008 do Contran vigente. O idoso deve levar cópias do RG e do CPF ou da CNH e também do comprovante de residência em São Gonçalo com no máximo seis meses de emissão. No caso de haver representante legal, apresentar cópia do RG e CPF do mesmo e o documento de tutela e/ou procuração registrada. Para requerer a vaga especial para idoso, clique AQUI

