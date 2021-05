Secretaria de Saúde reforça orientação para distanciamento, uso de máscaras e higienização de mãos Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 12/05/2021 10:00

SÃO GONÇALO - Dos 72.821 casos confirmados de Covid-19, 5.743 ocorreram no Jardim Catarina, bairro mais populoso da cidade, com mais de 90 mil habitantes. Em segundo lugar está Trindade, seu vizinho, que contabiliza 3.091 infectados pelo novo coronavírus. Em seguida no ranking gonçalense da contaminação aparece o Colubandê com 2.852 casos; Itaúna, com 2.103; Boaçu, com 1.974; Mutondo, com 1.861; Mutuá, com 1.841; Rocha, com 1.804; Alcântara, com 1.769; e Barro Vermelho, com 1.731 casos.

O único local sem nenhum registro da doença em hospitais ou postos de saúde foi Vila Candosa. Todos os demais bairros tiveram, pelo menos, um caso de Covid confirmado, como Recanto das Acácias e Gebara.

