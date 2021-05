Bert Bender e Capitão Nelson Divulgação / Ari Versiani

Por Irma Lasmar

Publicado 12/05/2021

SÃO GONÇALO - Diante da crise provocada pela pandemia do coronavírus, a B. Braun - multinacional líder em soluções médico-hospitalares com fábrica na cidade - começou esta semana a efetuar uma série de doações de insumos para a rede municipal de saúde. São mais de 50 mil itens, que incluem 15 mil embalagens de álcool líquido 70% e mil frascos de sabonete líquido. O valor total das doações gira em torno de R$ 400 mil.

A ação é uma contribuição ao Movimento Unidos Pela Vacina, criado a partir da iniciativa de Luiza Helena Trajano, presidente do Grupo Mulheres do Brasil, com o propósito de tornar viável a vacinação de todos os brasileiros. Apartidário, o movimento conta hoje com a adesão de mais de 4.000 pessoas, entre artistas, cientistas, empresas e representantes de comunidades, entidades setoriais e sociedade civil em benefício da imunização da população.

“Estamos atuando para mobilizar governos a retirar entraves e fazer com que a vacina chegue o mais rápido possível para todos os cantos do país. Contar com o apoio da B. Braun em São Gonçalo é mais um passo nessa direção”, afirma Ariane Trevisan, uma das lideranças do Unidos Pela Vacina no estado do Rio de Janeiro.

A primeira parte das doações foi entregue ao Hospital Municipal Retaguarda Gonçalense e o restante dos materiais será distribuído para unidades públicas de saúde do Município, ao longo dos próximos três meses. Os itens doados foram selecionados a partir das principais necessidades apontadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

A B. Braun tem uma forte ligação com São Gonçalo, onde se instalou desde 1967. A empresa conta hoje com 1.400 funcionários, sendo mais da metade residente no município. “Essa doação reforça os laços da empresa com São Gonçalo e o nosso compromisso social. A visão da B. Braun é proteger e melhorar a saúde das pessoas ao redor do mundo. Somos uma empresa movida por pessoas e para as pessoas. É esse propósito que nos conduz na entrega de produtos e serviços com qualidade e segurança”, afirma Bert Bender, diretor-presidente da B. Braun Brasil.

O prefeito Capitão Nelson agradeceu as doações e afirmou que o município vem lutando para vencer a guerra contra a Covid-19 e a escassez dos recursos financeiros. “Essa doação do B. Braun é de extrema importância para nos ajudar nesta batalha incessante que travamos contra o vírus. São muitas dificuldades, e há muito a fazer, o que reforça ainda mais a importância da doação. Esta iniciativa representa muito para o povo gonçalense e somos enormemente gratos”, afirmou ele, destacando ainda a importância da presença do laboratório no município como gerador de emprego e renda e por suas ações voltadas para questões socioambientais.

Reconhecida por seu vasto portfólio, a B. Braun conta com mais de cinco mil produtos e 120 mil artigos voltados para terapia de infusão, terapia de substituição renal, anestesia, procedimentos cirúrgicos, controle de infecções, nutrição, entre outros. Além da doação de insumos, a empresa desenvolve outras ações de responsabilidade social, como o Projeto Arsenal do Bem, de profissionalização de jovens estudantes para o mercado de trabalho e formação voltada para cidadania. A iniciativa já beneficiou, em 12 anos, mais de 250 jovens. Além disso, realiza o Programa Jovem Aprendiz, com capacitação e desenvolvimento para maior empregabilidade dos jovens da região em situação de vulnerabilidade social.