Por Irma Lasmar

Publicado 14/05/2021 14:00

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Transportes definiu as datas de vistoria de transportes escolares na cidade. Após permanecer suspensa no ano de 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus, ela acontecerá durante todo o mês de julho, do dia 1º ao dia 30. Na vistoria realizada pela Secretaria são analisados itens de segurança do veículo, como o correto funcionamento dos freios, estado de conservação dos pneus, estepe, funcionamento das lâmpadas, limpadores de para-brisa e funcionalidade dos cintos de segurança. Cerca de 300 veículos devem passar pela vistoria este ano.

Antes dos procedimentos de vistoria, os estabelecimentos de ensino, empresas e autônomos que prestam serviços de transporte escolar deverão se credenciar do dia 17 deste mês até 18 de junho para realizar a vistoria no setor de Protocolo Geral da Prefeitura de São Gonçalo.

e confira toda a documentação necessária para realizar a vistoria. Entre os documentos exigidos para a vistoria, estão a cópia do CRLV 2021 ou 2020, com IPVA 2021 pago de cada veículo a ser vistoriado, cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria D ou E de cada motorista (atividade remunerada), certificado de conclusão do curso especializado, rota de cada veículo cadastrado, Documento de Arrecadação Municipal (DARM), entre outros. CLIQUE AQUI e confira toda a documentação necessária para realizar a vistoria.

Para saber se está contratando um profissional legalizado e com o veículo em condições de realizar esse tipo de serviço de forma segura, os pais devem prestar atenção ao estado de conservação geral do automóvel e ao selo de vistoria, segundo alerta a Secretaria, responsável por estabelecer regras para a legalização e circulação desse tipo de transporte na cidade. Entre os itens de segurança, os pais devem observar se os pneus do veículo possuem desgaste e se os cintos de segurança estão bem conservados.