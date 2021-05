Há no momento 98 doentes de Covid-19 hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde, enquanto outros 211 infectados com sintomas leves se recuperam em quarentena domiciliar Reprodução

Por Irma Lasmar

Publicado 17/05/2021 23:37

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde confirmou 23 óbitos em decorrência do novo coronavírus nesta segunda-feira (17), elevando o número total para 2.172. As mortes ocorreram entre os dias 4 de dezembro e 11 de maio, mas foram contabilizadas somente agora que o processo de investigação da causa mortis foi concluído.

Desde o início da pandemia na cidade, em março do ano passado, o município soma 72.102 casos confirmados, sendo 71.621 deles curados. Há no momento 98 doentes de Covid-19 hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde, enquanto outros 211 infectados com sintomas leves se recuperam em quarentena domiciliar. Há ainda outros 170 óbitos sob investigação.

As mortes lançadas a cada boletim são de datas retroativas, devido ao processo de investigação feito pela Divisão de Vigilância Epidemiológica, com base nos resultados dos testes realizados pelos pacientes.

Óbitos desta segunda (17) por gênero, idade e bairro de origem:



Feminino, 77 anos, Almerinda

Masculino, 42 anos, Itaoca

Feminino, 65 anos, Boaçu

Feminino, 63 anos, Mutuá

Masculino, 51 anos, Pacheco

Masculino, 60 anos, Vista Alegre

Feminino, 98 anos, Zé Garoto

Masculino, 77 anos, Boa Vista

Feminino, 75 anos, Jóquei

Feminino, 59 anos, Brasilândia

Masculino, 63 anos, Porto da Pedra

Masculino, 62 anos, Coelho

Feminino, 84 anos, Jardim Catarina

Feminino, 73 anos, Tribobó

Masculino, 61 anos, Barro Vermelho

Feminino, 59 anos, Nova Cidade

Masculino, 85 anos, Barro Vermelho

Feminino, 93 anos, Coelho

Feminino, 71 anos, Amendoeira

Feminino, 64 anos, Alcântara

Feminino, 50 anos, Jóquei

Masculino, 71 anos, Lindo Parque

Masculino, 57 anos, Trindade