Com insumos do DER, São Gonçalo recapeia quilômetros de vias principais

Material utilizado é produzido na Usina de Asfalto da cidade Divulgação / Lucas Alvarenga

Por Irma Lasmar

Publicado 18/05/2021 22:24

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Desenvolvimento Urbano concluiu nesta terça-feira (18) a primeira parte das obras de recapeamento asfáltico da Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco (antiga Avenida Edson). A ação já contemplou cerca de dois quilômetros de extensão da via, com o material sendo produzido na Usina de Asfalto da cidade. Nos próximos dias, as equipes darão início à aplicação do asfalto na Avenida Jornalista Roberto Marinho (antiga Avenida Maricá).

Nos dois primeiros dias desta semana, foram utilizados 22 caminhões de cimento asfáltico na avenida, chegando até a altura do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran), no bairro do Rocha. Os insumos foram cedidos pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER), numa parceria com o município, que está realizando as obras. O recapeamento asfáltico será aplicado em um total de seis quilômetros de extensão, percorrendo os bairros de Santa Catarina, Lindo Parque, Rocha, Galo Branco, Colubandê e Jardim Alcântara.

Publicidade

“Estamos trabalhando todos os dias para que a obra seja entregue o mais rápido possível à população. Hoje, conseguimos finalizar essa parte da Avenida Humberto de Alencar e já prosseguiremos para a aplicação dos asfalto na Avenida Jornalista Roberto Marinho”, disse o secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Junior Barboza.



Durante as obras, agentes da Guarda Municipal auxiliam no ordenamento do trânsito, já que a via fica parcialmente interditada ao tráfego, que opera no sistema Siga e Pare, para não inviabilizar o fluxo de veículos no local. Os motoristas podem utilizar também as rotas alternativas existentes.