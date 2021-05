Programa São Gonçalo Presente atende denúncias enviadas por WhatsApp

Serviço disponível das 5h às 23h é monitorado por uma equipe da base da Secretaria de Ordem Pública, situada na Estrela do Norte Divulgação / Lucas Alvarenga

Por Irma Lasmar

Publicado 18/05/2021 23:27

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Ordem Pública, através do Programa São Gonçalo Presente, inaugurou um novo canal de atendimento para a população gonçalense. Os munícipes agora podem enviar denúncias de violência urbana na cidade para o WhatsApp (21) 98251-3301. O serviço está disponível das 5h às 23h, sendo monitorado diariamente por uma equipe da base da Secretaria, situada na Estrela do Norte. Todas as informações enviadas para o aplicativo de mensagens serão repassadas aos agentes de segurança, que verificam as ocorrências.

Com equipes divididas de forma estratégica, os policiais da Operação São Gonçalo Presente foram mobilizados para 25 ocorrências só na primeira semana de funcionamento do app. Entre elas estão seis cumprimentos de mandados de prisão e captura de foragidos, quatro apreensões de materiais eletrônicos, três por porte de drogas para consumo próprio, quatro por receptação, dois por flagrante e tentativa de roubo e uma apreensão de veículo. Além dessas ações, também foram apontados atos de infrações de resistência qualificada, apropriação indébita e tráfico de drogas.

Publicidade

O secretário da Ordem Pública, major David Ricardo, alega que neste primeiro momento o trabalho realizado pelo programa foca em organizar a cidade. “Acreditamos que estamos conseguindo organizar a cidade, principalmente no que tange ao trânsito de motocicletas. Temos também recebido um retorno muito positivo da sociedade, que já percebe um aumento significativo da sensação de segurança”, garantiu.

Desde do início da implantação do Programa São Gonçalo Presente no município, foram realizados 53 mandados de prisões, sendo foragidos da justiça e evadidos do sistema prisional e busca e apreensão de menores. As principais ocorrências realizadas desde março são porte de drogas para consumo próprio, dez receptações, apreensões de veículos e telefones celulares, desobediência, dano ao patrimônio, porte de armas de fogo, apreensão de materiais, furtos, recuperação de veículo roubado, estelionato, crimes de trânsito e ambientais, desacato e tráfico de drogas.