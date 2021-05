Empreendimento habitacional Campo Belo 1 e 2, no bairro da Marambaia, irá beneficiar 500 famílias e está em fase final de construção Divulgação / Lucas Alvarenga

Por Irma Lasmar

Publicado 19/05/2021 14:00

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Habitação convoca, até o dia 26 deste mês, os beneficiários do programa Casa Verde e Amarela para comparecerem na sede da pasta, localizada na Rua Dr. Porciúncula nº 395, na Venda da Cruz (antigo 3º B.I.), munidos da documentação para análise da Caixa Econômica Federal. Os beneficiários que faltarem ao chamado ficarão impedidos de passar para a próxima etapa do programa e não serão contemplados com uma unidade residencial popular.

“Temos uma semana para fechar a janela desta primeira listagem de convocados e vamos chamar os munícipes para trazer seus documentos, o que é fundamental para avançar o processo de aquisição e evitar o cancelamento do cadastro”, alertou a secretária municipal de Habitação, Mariana Mendes Nogueira. O empreendimento habitacional Campo Belo 1 e 2, no bairro da Marambaia, irá beneficiar 500 famílias e está em fase final de construção. A sede da Secretaria de Habitação funciona das 9h às 12h e das 13h às 16h.

