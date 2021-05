Paulo Gonçalves: 'Através do fórum, conhecemos os trabalhos oncológicos realizados em cada região do Brasil e buscamos o melhor modelo para a garantia do amplo acesso ao tratamento da doença' Divulgação / Marcelle Corrêa

Por Irma Lasmar

Publicado 19/05/2021 09:00

Líderes da saúde estarão reunidos nos dias 19 e 20 de maio, das 15h às 20h30, no 1º Fórum Todos Juntos contra o Câncer-Rio de Janeiro (TJCC), com o objetivo de debater as principais necessidades e soluções no tratamento oncológico no estado do Rio de Janeiro. Seguindo as normas de segurança em saúde, o evento será realizado através de plataforma digital e reunirá profissionais da área da saúde e representantes do governo, de hospitais e de organizações de apoio ao paciente.

A ação é um braço do Congresso Nacional sobre o tema, que realiza sua 8º edição em setembro e é produzido pelo Movimento TJCC e pela Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale). Entre os temas a serem abordados, estão na programação “Qualidade de vida, autoestima e sexualidade”, “Assistência oncológica no estado do Rio de Janeiro”, “A oncologia durante e após a pandemia da Covid-19” e “Os desafios da oncologia pediátrica no RJ”, entre outros.

Sócio-fundador da Associação Brasileira de Fisioterapia em Oncologia e do movimento Outubro Rosa Niterói, Paulo Gonçalves é um dos impulsionadores do projeto no estado e destaca a importância de sua realização tanto para os pacientes quanto para os profissionais da área médica. "Através do fórum, conhecemos os trabalhos oncológicos realizados em cada região do Brasil e buscamos o melhor modelo para a garantia do amplo acesso ao tratamento da doença”, afirma.