Por Irma Lasmar

Publicado 20/05/2021 15:49

SÃO GONÇALO - A Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Assuntos Portuários alerta para o prazo da primeira etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa, que segue até 31 de maio. A imunização de bovinos e bubalinos de todas as idades é um compromisso de todos os pecuaristas fluminenses, em conjunto com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. O objetivo da ação é erradicar a doença em território fluminense. A próxima etapa, que também segue o cronograma nacional desenvolvido pelo Ministério da Agricultura, acontece em novembro.

“A imunização do rebanho se faz muito importante primeiramente para garantir a saúde dos animais e dos produtores, mas também para manter a qualidade do produto comercializado dentro e fora do nosso município. Desta forma, convoco todos os proprietários para vacinar os animais”, alertou o secretário municipal da pasta, Roberto Sales.