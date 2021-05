Mãe da menina estranhou febre intermitente e a levou para a emergência pediátrica Álbum de família

Por Irma Lasmar

Publicado 20/05/2021 17:11 | Atualizado 20/05/2021 17:14

SÃO GONÇALO - A incidência da Covid-19 em crianças e pré-adolescentes é baixa, mas todo cuidado é pouco quando o assunto é um vírus devastador. Internada desde o dia 8 de maio no Hospital e Clínica São Gonçalo (HCSG), Manuela Moreira, de 11 anos, travou uma dura batalha contra a Síndrome Inflamatória Multissistêmica (SIM-P) - conjunto de sintomas desencadeados pelo coronavírus - e encontra-se estável. Essas manifestações aparecem, em média, após quatro semanas da infecção, e normalmente, não estão associadas ao quadro respiratório clássico, segundo os especialistas. Chamam atenção as intercorrências relacionadas à pressão arterial e às funções renal, hepática, cardíaca e neurológica.

Gabriel Farias da Cruz, gestor da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do HCSG, explica que, na estabilização do caso, foram realizados na paciente procedimentos como a identificação dos sintomas e diagnóstico precoce da condição clínica, ventilação mecânica não invasiva, imunoglobulina e a utilização de drogas cardiovasculares. Segundo Dr. Gabriel, foi essencial o diagnóstico diferenciado feito pela equipe médica, identificando o quadro.

“A paciente, que não possuía comorbidades, iniciou o quadro com manifestações renais e pressóricas, o que poderia levar facilmente ao raciocínio de indexação no trato urinário. Com isso, o tratamento pôde ser estabelecido precocemente, conseguindo respostas mais satisfatórias e evitando que a paciente fosse submetida a procedimentos mais invasivos, como ventilação mecânica e coma induzido, por exemplo”, esclarece.

Cintia Moreira, mãe da menina, relata o momento em que evidenciou que a filha apresentava um sintoma diferenciado, sendo necessário, de fato, levá-la ao hospital. “Manuela sempre foi uma criança saudável, nunca tendo apresentado grandes problemas de saúde, e, quando teve febre persistente, eu a levei na emergência do hospital, onde foram feitos exames e constataram que ela teria que ser encaminhada à UTI por conta da síndrome inflamatória da Covid-19, que ela teve um mês atrás. Fiquei estarrecida, pois não tinha conhecimento desses casos vêm ocorrendo. Porém, graças aos médicos e à nossa fé, tudo foi resolvido e hoje minha filha encontra-se curada, precisando, claro, de acompanhamentos. Porém o pior já passou”, diz.

De acordo com Cintia, a dedicação e o profissionalismo da equipe médica foi fator essencial para a reversão e estabilidade do quadro de saúde da filha: “Tudo foi evoluindo positivamente: foram usadas as medicações corretas e os equipamentos adequados, e realizado um acompanhamento contínuo, 24 horas por dia. Não foi fácil ver uma filha saudável, de repente, ir parar em uma cama, prostrada, inchada e sem poder se mexer. Foi fundamental acreditar realmente no trabalho dos médicos”, afirma.