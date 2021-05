Secretária de Educação recebe comitiva de Brasília do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)/ Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) Divulgação

Por Irma Lasmar

Publicado 21/05/2021 16:00 | Atualizado 21/05/2021 16:03

SÃO GONÇALO - A Prefeitura pretende reforçar a merenda escolar com produtos da agricultura familiar no município. As secretarias de Educação e de Agricultura, Pecuária, Pesca e Assuntos Portuários se uniram para atingir tal objetivo. Na última semana, os secretários municipais Lícia Damasceno (Educação) e Roberto Sales (Agricultura) se reuniram para discutir o assunto, e ontem (quinta-feira, 20) receberam a visita da comitiva de Brasília do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)/ Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

“Anteriormente, a integração entre as secretarias de Educação e Agricultura já havia realizado esta parceria para cumprir o disposto na lei que determina a utilização de 30% do recurso federal com a agricultura familiar. Pretendemos com essa iniciativa ofertar, já em 2022, alimentos produzidos na cidade para os alunos da rede municipal”, ressaltou Licia. De acordo com a secretária, durante a visita do FNDE/PNAE, foi apresentado o trabalho realizado em prestação de contas e licitação do kit alimentação escolar, que durante a pandemia deve ser obrigatoriamente oferecido aos estudantes das unidades municipais.

Apesar de a previsão de chegada desses alimentos sem agrotóxico às cozinhas das escolas ser para 2022, o processo para tornar isso possível já está em andamento. “O próximo passo, que deve acontecer ainda neste semestre, será a disponibilização de uma nutricionista por parte da Secretaria de Educação. Vou visitar a área rural com este profissional e conversar com os produtores para chegar em um consenso nos produtos a serem cultivados, para que o Programa de Aquisição de Alimentos, do Governo Federal, faça a aquisição desses alimentos a partir do próximo ano”, comentou Roberto Sales.