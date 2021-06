Neste momento, existem 77 hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde com a Covid-19, enquanto outros 3.130 infectados se recuperam em quarentena domiciliar - Reprodução

Neste momento, existem 77 hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde com a Covid-19, enquanto outros 3.130 infectados se recuperam em quarentena domiciliarReprodução

Por Irma Lasmar

Publicado 21/06/2021 23:33

SÃO GONÇALO - A Secretaria Municipal de Saúde confirmou 15 óbitos em decorrência do coronavírus nesta segunda-feira (21), chegando a 2.628 no total. As mortes ocorreram entre os dias 26 de maio e 15 de junho.

Desde o início da pandemia, São Gonçalo soma 90.485 casos, sendo 84.650 curados. Neste momento, existem 77 hospitalizados na Rede Pública Municipal de Saúde com a Covid-19, enquanto outros 3.130 infectados se recuperam em quarentena domiciliar. Há ainda 68 óbitos sendo investigados quanto à causa mortis.

Publicidade

Os óbitos lançados a cada boletim são de datas retroativas, mas contabilizados somente após o término do processo de investigação feito pela Divisão de Vigilância Epidemiológica, com base nos resultados dos testes realizados pelos pacientes.