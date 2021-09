Cidade adquiriu a metodologia aplicada no programa e todo o material esportivo utilizado nas atividades, como redes, bolas, raquetes e uniformes - Divulgação / Lucas Alvarenga

Cidade adquiriu a metodologia aplicada no programa e todo o material esportivo utilizado nas atividades, como redes, bolas, raquetes e uniformesDivulgação / Lucas Alvarenga

Publicado 08/09/2021 15:32

SÃO GONÇALO - Estacionado por dois meses na cidade, o Container do Esporte parece ter deixado um legado importante. A iniciativa desenvolvida pelo Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura (Idec) em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, ofereceu a crianças de seis a 12 anos atividades esportivas em cinco modalidades adaptadas: minivôlei, miniatletismo, minitênis, minibadminton e mini-handebol. O projeto se foi, mas ficaram a capacitação de 20 profissionais de Educação Física e todo o material esportivo utilizado nas aulas, como redes, bolas, raquetes e uniformes.

“A passagem do projeto Container do Esporte pela nossa cidade foi de grande valia. Além da capacitação dos profissionais e dos estagiários de Educação Física, pudemos implementar uma metodologia inovadora no município”, disse a secretária de Esporte e Lazer, Simone Monteiro.

Foram escolhidos esportes pouco oferecidos em escolas, que talvez as crianças demorassem a conhecer ou mesmo nem tivessem a oportunidade de praticar. “Mantivemos todo o método utilizado durante a passagem do projeto. Para as crianças foi melhor ainda, pois muitas ficaram sem fazer atividades físicas durante a pandemia, o que é maléfico para a saúde. Além, é claro, da inclusão dessas crianças no universo esportivo”, afirmou a educadora física Shirley Duarte.

A dona de casa Vanessa dos Santos, mãe do pequeno Davi, de 9 anos, ressaltou a importância de os alunos da rede pública terem acesso a diferentes modalidades esportivas de forma gratuita.

“Meu filho conta as horas para ir às aulas, pois gosta muito. Fiquei feliz pela continuidade das atividades, porque muitas das modalidades meu filho nunca tinha feito. Há casos em que algumas crianças não gostam de futebol, que é um esporte mais comum nas aulas de educação física das escolas, mas se identificam com o tênis, por exemplo. Acredito que vão sair muitos atletas desse projeto”, disse Vanessa.

Atualmente, o trabalho é realizado na quadra do Complexo Recreativo Cleber Ribeiro M. Filho, que fica ao lado do Centro de Tradições Nordestinas, em Neves, às terças e quintas, das 8h40 às 10h e das 15h às 16h20. As atividades serão estendidas também para o bairro de Itaúna, na Escola Municipal Pastor Haroldo Gomes. Os interessados já podem se inscrever no local.