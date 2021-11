O festival foi anunciado pelas autoridades no Teatro Municipal de São Gonçalo. - Divulgação

Crianças e educadores da rede municipal de Educação vão participar do LER – Salão Carioca do Livro, um dos maiores festivais abertos de literatura do País. A edição em São Gonçalo, uma organização do Governo do Estado do Rio, vai acontecer entre os dias 4 e 11 de dezembro, na Fazenda Colubandê. O evento, 100% interativo, foi criado com o objetivo de elevar a paixão pela leitura desde a infância até a fase adulta.

“Estamos muito felizes em receber o evento. É gratificante sentir a presença do Governo do Estado no nosso município. Nossos alunos e educadores merecem um evento dessa grandeza e importância”, disse o secretário de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Douglas Ruas.

O festival foi anunciado no Teatro Municipal de São Gonçalo, na manhã desta segunda-feira (8), e contou com a presença de autoridades, como o subsecretário executivo da Secretaria de Educação do Estado do Rio, Eduardo Cavaliere. O festival conta com acesso totalmente gratuito a oficinas, conversas, saraus, contação de histórias, intervenções poéticas, peças teatrais, exposições, homenagens e bate-papos com renomados autores.

“Desde o início da gestão do prefeito Capitão Nelson, o incentivo à leitura é um dos pilares da Educação em São Gonçalo. Estamos aumentando o número de salas de leitura no nosso município, pois entendemos a importância do incentivo ao hábito da leitura”, afirmou o secretário de Educação, Maurício Nascimento.

