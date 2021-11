Um funcionário da Águas do Rio, que foi atingindo pela explosão da adutora na Avenida Maricá, foi levado para o Heat. - Divulgação

Um funcionário da Águas do Rio, que foi atingindo pela explosão da adutora na Avenida Maricá, foi levado para o Heat.Divulgação

Publicado 11/11/2021 23:09 | Atualizado 11/11/2021 23:14

Os moradores de São Gonçalo estão preocupados diante da grande quantidade de água que explodiu de uma tubulação de uma adutora na Avenida Maricá, na altura do Lindo Parque, no início da noite desta quinta-feira (11). Segundo as primeiras informações, dois trabalhadores da antiga Cedae estavam no momento do acidente e uma pessoa, de aparentemente 50 anos, foi a óbito.



A notícia logo se alastrou e, mesmo apreensivas, algumas pessoas perto do local informaram por whatsapp os momentos de pavor. "Não sei o que aconteceu, de repente explodiu, vi tudo e estou chocado com que aconteceu", disse uma pessoa que não foi identificada. Outra testemunha do acidente disse que foi uma explosão muito forte. "Só deu tempo de sair correndo", contou o homem ao afirmar que supostamente a vítima fatal atendia pelo nome de Álvaro. Já o funcionário que saiu ferido teria sido levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat).

A reportagem de O Dia procurou a Águas do Rio para saber o que aconteceu, mas até o fechamento da apuração não havia nenhuma informação.