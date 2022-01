Uma mulher foi assassinada, na manha desta quinta-feira (13), pelo ex-companheiro, no bairro do Rio do Ouro, em São Gonçalo. - Divulgação

Uma mulher foi assassinada, na manha desta quinta-feira (13), pelo ex-companheiro, no bairro do Rio do Ouro, em São Gonçalo.Divulgação

Publicado 13/01/2022 15:14

Na manhã desta quinta-feira (13) uma mulher foi assassinada pelo ex-companheiro, no bairro do Rio do Ouro, em São Gonçalo. De acordo com populares, a motivação do crime seria o fim do relacionamento. O suspeito tirou a própria vida na sequência roubou um carro, foi até o vão central da Ponte Rio-Niterói e se jogou.

"Ele chegou logo pela manhã e fez isso com ela. Como ele estava armado ninguém teve coragem de se meter. Foram momento de horror", disse um vizinho da vítima que não quis se identificar.

De acordo com os relatos iniciais feitos por testemunhas aos policiais a mulher era orientadora de trânsito na cidade de Maricá e estava de folga quando foi à casa do ex-companheiro a fim de recolher seus pertences.

O ex-companheiro não aceitou o fim do relacionamento e agrediu com marretadas e dois tirou contra a vítima, que morreu no local. A dinâmica está sendo investigada pela Polícia Civil.



A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) está trabalhando no caso. Segundo as informações, a especializada encaminhou uma equipe de perícia ao imóvel. Já o corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Gonçalo, no bairro Tribobó.