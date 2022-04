"Relembrando os carnavais antigos de São Gonçalo" fica em cartaz até quinta-feira (28). - Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

"Relembrando os carnavais antigos de São Gonçalo" fica em cartaz até quinta-feira (28).Divulgação PMSG - Foto: Júlio Diniz

Publicado 26/04/2022 15:35

Está em cartaz no Teatro Municipal de São Gonçalo, até esta quinta-feira (28), a exposição “Relembrando os carnavais antigos de São Gonçalo”, do artista plástico Vinicius Soares. A mostra, que está montada no hall de entrada do Teatro, conta com mais 100 peças originais, entre artigos da década de 1920 e acessórios mais atuais.



“Fiquei muito feliz com o retorno do público que visitou a exposição, porque muitos relataram que puderam relembrar uma época de ouro do carnaval de São Gonçalo, e esse era o meu maior objetivo”, disse o artista gonçalense, que se denomina como um amante do carnaval.





Aos 31 anos, Vinícius Soares conta com um ateliê montado no bairro Parada 40, que foi estruturado com material reciclado e objetos resgatados de uma das maiores fábricas de máscaras do Brasil.



Na exposição - que recebeu centenas de pessoas ao longo dos últimos dois meses -, o público também pode encontrar a primeira máscara de fantasia de clóvis feita em 1930, além de moldes de máscaras que enfeitavam os postes dos cortejos que aconteciam na cidade.

O Teatro Municipal de São Gonçalo fica na Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, no Centro. A exposição fica aberta ao público das 9h às 21h. Entrada franca. Classificação etária: livre.