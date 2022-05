O estudante Allan do Val, de 18 anos, foi selecionado entre mais de 6 mil candidatos. - Divulgação

Publicado 04/05/2022 16:59

A Rua Lealberto Leal, que corta a violenta comunidade da Chumbada, em São Gonçalo, nunca ficou tão famosa. E desta vez, não foi por causa da violência que marca o local, e sim, devido a superação do estudante Allan do Val, de 18 anos, que mora no local, mas resolveu dar a volta por cima e mostrar que viver em um lugar melhor é possível, através dos estudos.

"Acreditei e agora meu sonho é realidade", disse o jovem que não vê a hora de embarcar para sua primeira experiência no exterior. Ele foi um dos 50 estudantes de escolas públicas do Brasil selecionados para o programa Jovens Embaixadores, entre mais de 6 mil candidatos. Em agosto desse ano ele segue para Washington, nos EUA.



Aluno do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRJ), Allan descobriu em uma palestra na escola a história de Renan Ferreirinha, gonçalense que estuda em Harvard. "Aquele momento mudou minha vida", contou o jovem. "Estou ansioso para representar minha Chumbada em Washington e em todos os lugares pelos quais passarmos. E quero que isso sirva de exemplo para outros jovens: é possível, basta tentar!", comemorou Allan.

O Programa Jovens Embaixadores é uma iniciativa da Embaixada e Consulado dos Estados Unidos da América no Brasil.