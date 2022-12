Os locais de vacinação funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h. - Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

Os locais de vacinação funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h. Ascom PMSG - Foto: Renan Otto

Publicado 26/12/2022 10:16

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo informou que segue vacinando todos os gonçalenses com mais de três anos contra o coronavírus em 53 pontos de vacinação nesta semana. "Apenas no sábado (31) não haverá vacinação por ser véspera de Ano Novo", comunicou a pasta. Os locais de vacinação funcionam de segunda a sexta, das 8h às 17h.

São Gonçalo aplica a quinta dose do imunizante nos imunossuprimidos com mais de 18 anos, incluindo gestantes e puérperas; e a quarta dose para os adolescentes entre 12 e 17 anos imunossuprimidos – incluindo gestantes e puérperas. A quarta dose da vacina está disponível para os adultos com mais de 18 anos. As doses de reforço podem ser aplicadas após intervalo de quatro meses da dose anterior.

Entende-se por imunocomprometidos: imunodeficiência primária grave; quimioterapia para câncer; transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) uso de drogas imunossupressoras; pessoas vivendo com HIV/AIDS; uso de corticóides em doses 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por 14 dias; uso de drogas modificadoras da resposta imune; auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias; pacientes em hemodiálise e pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas.

Para a aplicação da primeira dose, as pessoas com mais de 18 anos precisam levar carteira de vacinação e cartão do SUS ou CPF. Os menores de 18 anos devem apresentar caderneta de vacinação, cartão do SUS ou CPF, identidade e ir acompanhado de uma pessoa responsável com mais de 18 anos.

Já para as demais doses (segunda, terceira e quarta), é obrigatório apresentar documento de identidade e o comprovante de vacinação das doses anteriores. Para a aplicação da quarta e quinta doses dos imunossuprimidos, eles devem levar documento de identificação com foto, laudo que confirme a doença imunossupressora e comprovante da quarta dose da vacina para os adultos ou terceira dose para os adolescentes.

Os pais que não tiverem como levar os filhos menores de 12 anos para a vacinação devem fazer documento por escrito (pai ou mãe) para qualquer pessoa com mais de 18 anos levar a criança até o ponto de vacinação. Neste caso, o genitor que assinar a declaração também deve entregar um documento de identidade com foto para o responsável provar a autenticidade do consentimento.

Acamados – Os responsáveis devem enviar e-mail para: vacina.acamados.sg@gmail.com para solicitar a vacinação em casa com as seguintes informações: nome, endereço, comorbidade ou deficiência permanente, motivo de ser acamado, idade e telefone para contato.

Confira público e quantidade de doses:

Adultos com mais de 18 anos, inclusive quem tomou Janssen – Quatro doses

Adultos com mais de 18 anos imunossuprimidos, inclusive quem tomou Janssen e gestantes e puérperas – Cinco doses

Jovens de 12 a 17 anos imunossuprimidos, incluindo gestantes e puérperas – Quatro doses

Jovens de 12 a 17 anos – Três doses

Crianças de 3 a 11 anos – Duas doses

Bebês de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias – Três doses

Locais de vacinação

1 – Clínica Gonçalense do Mutondo

2- USF Josyandra Moura Mesquita, Colubandê

3 – PAM Coelho

4 – USF Oswaldo Cruz, Amendoeira

5 – Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

6 – USF Bandeirantes

7 – USF Waldemar Costa Nunes, Miriambi

8 – USF Geremias de Mattos Fontes

9 – Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

10 – USF Agenor José da Silva, Jardim Catarina

11 – USF Vista Alegre

12 – USF Badger da Silveira, Tribobó

13 – USF Santa Luzia

14 – USF João Goulart, Jardim Catarina

15 – USF Elza Borges, Santa Luzia

16 – USF Ary Teixeira, Jardim Bom Retiro

17 – USF Louis Pasteur, Guaxindiba

18 – USF Roberto Silveira, Vista Alegre

19 – USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal

20 – USF Jardim Catarina I

21 – USF Juarez Antunes, Boa Vista do Laranjal

22 – Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

23 – USF Marileia Cardoso, Jóquei

24 – USF Carlos Chagas, Fazenda dos Mineiros

25 – USF Tancredo Neves, Luiz Caçador

26 – USF Jair Arantes da Cruz, Boa Vista

27 – USF David Capistrano Filho, Recanto das Acácias

28 – USF Alberto Constantino Farah, Mutuá

29 – USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia

30 – USF Robert Koch, Porto da Madama

31 – USF Mutuaguaçu

32 – Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, Zé Garoto

33 – USF Ana Nery, Gradim

34 – USF Barbosa Lima Sobrinho, Porto da Pedra

35 – USF Armando Leão Ferreira, Morro do Castro

36 – USF Wally Figueiras da Silva, Rocha

37 – Clínica Gonçalense do Barro Vermelho

38 – Clínica da Família Dr. Jardel do Amaral, Venda da Cruz

39 – UBS Dr. Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo

40 – PAM Neves

41 – USF Bocayuva Cunha, Gradim

42 – Polo Sanitário Rio do Ouro

43 – USF Emílio Ribas, Barracão

44 – USF Manoel de Abreu, Ipiíba

45 – USF Santa Izabel

46 – USF Marechal Cândido Rondon, Colubandê

47 – USF Almerinda

48 – USF Quinta Dom Ricardo

49 – Clínica Municipal da Família Dr. Zerbini, Arsenal

50 – USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba

51 – USF Aníbal Porto, Monjolos

52 – USF Alexandre Fleming, Boaçu

53 – USF Mutuá II.