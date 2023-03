O projeto visa dar visibilidade às mais variadas formas de expressão fotográfica. - Divulgação

Sob o olhar do artista Bruno Sant' Anna Ramalho, a Casa das Artes, no Zé Garoto, no Centro de São Gonçalo, vai receber, a partir do dia 10 de março, a exposição "Um Olhar sobre São Gonçalo - 444 anos”. O projeto visa dar visibilidade às mais variadas formas de expressão fotográfica, buscando a excelência na forma e no conteúdo.

Na mostra, o artista revisa a história da cidade exaltando temas como a vegetação, animais nativos, a origem do bairro do Alcântara, com o porto, estação de trem, o desenvolvimento da cidade e da indústria, a partir do olhar de diversos fotógrafos do município. O projeto faz parte do Edital de Chamada Pública de Fomento, de janeiro de 2022, da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura de São Gonçalo.

O artista Bruno Sant' Anna Ramalho,de 34 anos, é nascido e criado no bairro Portão do Rosa, em São Gonçalo, e atua como fotógrafo desde 2015. Formado na área de cinegrafista pelo Senai, o artista busca fomentar a cultura, deixando para a cidade e o povo gonçalense um legado fotográfico que fortaleça a memória social. A exposição “Um Olhar sobre São Gonçalo - 444 anos" , é a primeira realizada pelo artista.

A Casa das Artes fica na Rua Coronel Moreira César, s/n, Zé Garoto e a visitação é de segunda a sexta, das 10h às 17h; sábado, das 10h às 16h. A exposição, abre no dia 10 de março e fica até 8 de abril com entrada franca.