São Gonçalo: evento foi uma iniciativa da Patrulha Maria da Penha e do Centro de Formação e Instrução da Guarda Municipal - Renan Otto/Ascom

São Gonçalo: evento foi uma iniciativa da Patrulha Maria da Penha e do Centro de Formação e Instrução da Guarda MunicipalRenan Otto/Ascom

Publicado 02/09/2026 09:51

São Gonçalo - Na tarde desta segunda-feira (31), a Guarda Municipal de São Gonçalo promoveu uma aula gratuita de defesa pessoal para mulheres no São Gonçalo Shopping, no Boa Vista. A ação encerrou a programação do Agosto Lilás, campanha nacional de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. O evento foi uma iniciativa da Patrulha Maria da Penha e do Centro de Formação e Instrução da Guarda Municipal, com o intuito de reforçar a proteção das mulheres por meio de informação e acolhimento.

“São 20 anos da Lei Maria da Penha e precisamos lembrar que a lei está ao nosso lado. Nessa ação, mostramos para as gonçalenses como funciona o trabalho da Patrulha e como é importante estarmos atentas aos sinais de violência. O agressor pode ser um vizinho, um parente ou amigo e nós precisamos nos unir e nos cuidar”, disse a subinspetora Rejane Passos, coordenadora da Patrulha Maria da Penha.

No início da ação, a equipe explicou os diferentes tipos de violência e divulgou todos os canais de denúncia e equipamentos de proteção às mulheres do município. Logo em seguida, a agente Fabiana Portugal ensinou, na prática, técnicas de defesa pessoal para as participantes. “Temos um forte movimento do público feminino aqui no shopping. Então, para nós, essa ação é muito importante, porque compartilhamos informações que podem garantir mais conforto para as clientes e também para as funcionárias das lojas. Com todas essas orientações, além do lazer, o shopping também se torna um local seguro para as mulheres”, destacou Kezia Machado, representante do São Gonçalo Shopping.



Rede de proteção à mulher de São Gonçalo:



. Patrulha Maria da Penha - (21) 91271-0678;



. Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher - Av. Dezoito do Forte - Mutuá / Telefone: (21) 98596-7213;



. Centro Especial de Orientação à Mulher (CEOM) Zuzu Angel - Rua Camilo Fernandes Moreira - Neves/ Telefone: (21) 3758-5060;



. Sala Lilás – Atendimento especializado para mulheres vítimas de violência/ Telefones: (21) 2701-5622 | (21) 3715-2155 / (21) 99960-6715;



. Polícia Militar - 190;



. Central de Atendimento à Mulher - 180







Fotos: Renan Otto

















