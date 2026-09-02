São Gonçalo: O caso foi registrado na 73ª DP (Neves), como furto de veículo - Reprodução/Internet

São Gonçalo: O caso foi registrado na 73ª DP (Neves), como furto de veículoReprodução/Internet

Publicado 02/09/2026 14:40





O casal ficou cerca de 30 minutos fora do veículo. Ao retornar, os dois perceberam que o carro havia desaparecido. Segundo o filho do aposentado, que preferiu não se identificar, a família inicialmente acreditou que o veículo pudesse ter sido rebocado. No entanto, pessoas que estavam na rua teriam relatado ter visto alguém abrir o carro e sair dirigindo. “Minha mãe foi ao médico e, quando voltaram, o carro não estava no local. Algumas pessoas que estavam na rua falaram que viram uma pessoa abrir o carro e sair arrancando”, contou.



Exames médicos estavam dentro do veículo

São Gonçalo - Um aposentado de 62 anos teve o carro furtado enquanto acompanhava a esposa em uma consulta médica na manhã desta terça-feira (1º), em São Gonçalo . O Fiat Pulse branco, ano 2024, estava estacionado na Rua Amélia Louzada, no bairro Vila Yara, na Região Central da cidade.O casal ficou cerca de 30 minutos fora do veículo. Ao retornar, os dois perceberam que o carro havia desaparecido. Segundo o filho do aposentado, que preferiu não se identificar, a família inicialmente acreditou que o veículo pudesse ter sido rebocado. No entanto, pessoas que estavam na rua teriam relatado ter visto alguém abrir o carro e sair dirigindo. “Minha mãe foi ao médico e, quando voltaram, o carro não estava no local. Algumas pessoas que estavam na rua falaram que viram uma pessoa abrir o carro e sair arrancando”, contou.

O filho afirmou que os pais não estavam no carro no momento do furto e que não houve qualquer tipo de ameaça. Entre os itens deixados no veículo estavam exames médicos da mãe, além de objetos pessoais, como óculos de sol. O Fiat Pulse possui seguro.



O caso foi registrado na 73ª DP (Neves) como furto de veículo. Procurada, a Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime e localizar o veículo.