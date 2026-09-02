São Gonçalo: O caso foi registrado na 73ª DP (Neves), como furto de veículoReprodução/Internet

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Leonardo Soares
São Gonçalo - Um aposentado de 62 anos teve o carro furtado enquanto acompanhava a esposa em uma consulta médica na manhã desta terça-feira (1º), em São Gonçalo. O Fiat Pulse branco, ano 2024, estava estacionado na Rua Amélia Louzada, no bairro Vila Yara, na Região Central da cidade.

O casal ficou cerca de 30 minutos fora do veículo. Ao retornar, os dois perceberam que o carro havia desaparecido. Segundo o filho do aposentado, que preferiu não se identificar, a família inicialmente acreditou que o veículo pudesse ter sido rebocado. No entanto, pessoas que estavam na rua teriam relatado ter visto alguém abrir o carro e sair dirigindo. “Minha mãe foi ao médico e, quando voltaram, o carro não estava no local. Algumas pessoas que estavam na rua falaram que viram uma pessoa abrir o carro e sair arrancando”, contou.

Exames médicos estavam dentro do veículo
O filho afirmou que os pais não estavam no carro no momento do furto e que não houve qualquer tipo de ameaça. Entre os itens deixados no veículo estavam exames médicos da mãe, além de objetos pessoais, como óculos de sol. O Fiat Pulse possui seguro.

O caso foi registrado na 73ª DP (Neves) como furto de veículo. Procurada, a Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime e localizar o veículo.