São Gonçalo: O caso foi registrado na 73ª DP (Neves), como furto de veículoReprodução/Internet
O casal ficou cerca de 30 minutos fora do veículo. Ao retornar, os dois perceberam que o carro havia desaparecido. Segundo o filho do aposentado, que preferiu não se identificar, a família inicialmente acreditou que o veículo pudesse ter sido rebocado. No entanto, pessoas que estavam na rua teriam relatado ter visto alguém abrir o carro e sair dirigindo. “Minha mãe foi ao médico e, quando voltaram, o carro não estava no local. Algumas pessoas que estavam na rua falaram que viram uma pessoa abrir o carro e sair arrancando”, contou.
Exames médicos estavam dentro do veículo
O caso foi registrado na 73ª DP (Neves) como furto de veículo. Procurada, a Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime e localizar o veículo.
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