São Gonçalo: patrulhamento ostensivo do grupamento armado teve início no dia 30 de julho - Renan Otto/Ascom

São Gonçalo: patrulhamento ostensivo do grupamento armado teve início no dia 30 de julhoRenan Otto/Ascom

Publicado 02/09/2026 15:30

São Gonçalo - No primeiro mês de atuação do grupamento armado Ronda Ostensiva Municipal Urbana (ROMU) da Guarda Municipal de São Gonçalo , em agosto, foram realizadas 31 conduções de suspeitos, com 18 prisões. O patrulhamento ostensivo do grupamento armado teve início no dia 30 de julho, após uma cerimônia que contou com a presença do prefeito Capitão Nelson.

Os números comprovam todo o treinamento e as capacitações feitas pelos agentes durante os cinco anos de preparação que antecederam a implementação das armas. A maior parte das prisões do mês de agosto foi decorrente de crime de furtos, com ocorrências também de roubos, violência doméstica e outros crimes. Vale destacar que, além da ROMU, atuam nas ruas a Patrulha Maria da Penha, o Grupamento de Proteção Ambiental e a Ronda Preventiva Escolar.

“Realizamos prisões importantes neste primeiro mês de atuação. Um dos destaques vai para a prisão de dois homens após furto de um carro e um celular no Mutondo, no dia 20 de agosto. Na ação, os criminosos usaram um simulacro de arma de fogo para render a vítima, mas foram capturados pelos agentes após cerco tático. Vale destacar que nossos agentes estão preparados e efetuaram as prisões sem um disparo de arma de fogo sequer. Seguimos com empenho e dedicação, visando proteger os gonçalenses pelas ruas”, destacou Ewerton Mendes, comandante de Guarda Municipal.

No ano de 2026, foram realizadas 177 conduções, com 111 prisões. A corporação é um dos braços da segurança pública da cidade, atuando contra os crimes de menor potencial ofensivo. Muitas das ocorrências são realizadas em parceria com a CSSG, ligada à Secretaria de Meio Ambiente e Transportes.

