São Gonçalo: criminoso foi encontrado no bairro Monjolos - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: criminoso foi encontrado no bairro MonjolosDivulgação/Ascom

Publicado 03/09/2026 10:37

São Gonçalo - Um homem foragido da Justiça de Mato Grosso foi preso nesta quarta-feira (2), no bairro Monjolos, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Segundo a Polícia Civil, o investigado era procurado desde julho de 2024 por suspeita de integrar uma organização criminosa no estado.



A captura foi realizada por agentes da 74ª DP (Alcântara), após diligências e ações de inteligência para localizar o suspeito no município. De acordo com as investigações, o homem teria ligação com uma facção criminosa com atuação no território fluminense e estaria escondido em São Gonçalo com o apoio de traficantes locais.



Investigado é acusado de tortura contra adolescente



Além das acusações relacionadas ao tráfico de drogas e à participação em organização criminosa, o investigado também é apontado pela polícia como envolvido em um caso de tortura ocorrido em 2018, em Cuiabá, Mato Grosso.



Segundo a apuração policial, ele e outros sete indivíduos teriam participado da tortura de um adolescente de 13 anos. Após a conclusão dos procedimentos legais na delegacia, o homem permaneceu preso à disposição da Justiça para o prosseguimento das medidas cabíveis.

