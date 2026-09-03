São Gonçalo: criminoso foi encontrado no bairro MonjolosDivulgação/Ascom
A captura foi realizada por agentes da 74ª DP (Alcântara), após diligências e ações de inteligência para localizar o suspeito no município. De acordo com as investigações, o homem teria ligação com uma facção criminosa com atuação no território fluminense e estaria escondido em São Gonçalo com o apoio de traficantes locais.
Investigado é acusado de tortura contra adolescente
Segundo a apuração policial, ele e outros sete indivíduos teriam participado da tortura de um adolescente de 13 anos. Após a conclusão dos procedimentos legais na delegacia, o homem permaneceu preso à disposição da Justiça para o prosseguimento das medidas cabíveis.
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