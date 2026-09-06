São Gonçalo: agentes da ROMU receberam apoio da Central de Segurança do municípioDivulgação/Ascom
Guarda Municipal prende homens que furtaram portão de alumínio de casa no Mutondo
Agentes da ROMU receberam apoio da Central de Segurança de São Gonçalo
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Homem é preso com motocicleta adulterada e policiais são atacados a tiros
Suspeito abandonou veículo sem placa durante abordagem no Jardim Catarina; agentes da 74ª DP foram recebidos a tiros durante diligência na comunidade
Dono de oficina é preso com motores roubados e revólver
Polícia Civil encontrou dois motores com registro de roubo e uma arma durante diligência no Porto da Pedra
Operação remove ligações clandestinas de energia em supermercado e fábrica de pizzas
Ação da Polícia Civil e da Enel identificou dois pontos de furto de energia elétrica; responsáveis pelos estabelecimentos foram levadas à delegacia
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Foragido de Mato Grosso por suspeita de tortura e ligação com facção é preso
Homem foi localizado no bairro Monjolos após trabalho de inteligência da Polícia Civil; segundo as investigações, ele estaria escondido com apoio de traficantes locais
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