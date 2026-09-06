São Gonçalo: agentes da ROMU receberam apoio da Central de Segurança do município - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: agentes da ROMU receberam apoio da Central de Segurança do municípioDivulgação/Ascom

Publicado 06/09/2026 17:56

São Gonçalo - Agentes do grupamento armado (ROMU) da Guarda Municipal da Prefeitura de São Gonçalo prenderam, nesta madrugada de domingo passado (30), dois homens acusados de furtarem um portão de garagem de alumínio de uma residência na Rua Doutor Alfredo Backer, no Mutondo. A prisão aconteceu com o apoio da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG).

Os agentes da Guarda que estavam em patrulhamento foram acionados, por volta das 2h40, por uma pessoa que informou que dois homens haviam furtado o portão de sua casa. Os suspeitos teriam ido em direção ao Alcântara. A partir daí, buscas foram iniciadas. Com o auxílio das câmeras da CSSG, os dois suspeitos foram localizados após serem flagrados desmontando um portão na Rua Elvis Presley. Os guardas, então, encontraram os homens que, por sua vez, justificaram que o portão havia sido retirado de uma lixeira. No entanto, as imagens feitas pela vítima confirmaram que aqueles homens eram os suspeitos que cometeram o furto e ela reconheceu também que aquele era o seu portão, que custa R$ 2 mil.

Os suspeitos foram, então, detidos e levados para a 74ª DP (Alcântara), onde permanecem presos.

