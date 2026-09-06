São Gonçalo: caso haja necessidade de aplicação da vacina antirrábica humana nos casos de acidentes com animais, o paciente terá o serviço no Polo Sanitário Washington Luiz, no Zé Garoto - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: caso haja necessidade de aplicação da vacina antirrábica humana nos casos de acidentes com animais, o paciente terá o serviço no Polo Sanitário Washington Luiz, no Zé GarotoDivulgação/Ascom

Publicado 06/09/2026 18:45

São Gonçalo - O feriado do Dia da Independência do Brasil é na próxima segunda-feira, dia 7. E os gonçalenses têm que ficar atentos para o funcionamento das repartições públicas municipais. Os serviços essenciais das secretarias municipais de Conservação, Desenvolvimento Urbano e de Saúde e Defesa Civil vão funcionar normalmente.

Os serviços de urgência e emergência da Secretaria de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo seguem abertos 24h: Unidades Municipais de Pronto Atendimento (Umpas) do Pacheco, Nova Cidade e Santa Luzia; os prontos-socorros Central (PSC) e Infantil (PSI), ambos no Zé Garoto; a Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar, em Alcântara; assim como a emergência da saúde mental que funciona no Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto.

O HLP e o Hospital do Câncer e do Coração (HCCOR), na Lagoinha, realizarão as cirurgias agendadas normalmente. Os ambulatórios – consultas, exames e serviços – só voltam na terça-feira (8) nas duas unidades. Os três hospitais – HLP, HCCOR e o Hospital de Retaguarda Gonçalense (HRG), no Centro, estarão abertos para as visitas dos pacientes internados nos horários pré-estabelecidos. O Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas (Capsad) Dr. Daniel Gomes da Silva, no Vila Três (Rua Augusto Franco, 52, Vila Três) e o Caps Francisco dos Santos Siqueira (Rua Maria Rita, 883, Maria Rita) estarão abertos 24h. Os demais Caps estarão fechados.

Caso haja necessidade de aplicação da vacina antirrábica humana nos casos de acidentes com animais, o paciente terá o serviço no Polo Sanitário Washington Luiz, no Zé Garoto, das 8h às 12h. O polo abre, exclusivamente, para a aplicação desta vacina. Em casos de acidentes graves que necessitam de atendimento de urgência ou emergência, fora do horário de atendimento no polo sanitário, o paciente pode procurar o PSC para avaliação, que funciona 24 horas todos os dias. Todas as outras unidades de saúde estarão fechadas. O Restaurante do Povo, em Alcântara, estará fechado nesta segunda-feira (7). O Parque RJ Nosso Sonho, no Boa Vista, também fechará no feriado para manutenção de rotina. Os dois equipamentos funcionam normalmente a partir da próxima terça-feira (8).

