São Gonçalo: caso haja necessidade de aplicação da vacina antirrábica humana nos casos de acidentes com animais, o paciente terá o serviço no Polo Sanitário Washington Luiz, no Zé GarotoDivulgação/Ascom
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