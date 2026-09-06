São Gonçalo: Caravana de Arte e Lazer aconteceu neste sábado - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: Caravana de Arte e Lazer aconteceu neste sábadoDivulgação/Ascom

Publicado 06/09/2026 21:20

São Gonçalo - Este sábado (5) foi de muita diversão para a criançada de São Gonçalo. A Caravana de Arte e Lazer fez a festa no bairro Porto Velho. Neste domingo (6), a ação chegou ao Porto do Rosa, das 9h às 13h.

A caravana é um projeto da Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faelsg) que garante momentos de lazer, alegria, práticas esportivas e interação social para milhares de crianças da cidade.

Durante a ação, os pequenos têm acesso gratuito a cama elástica, escorrega inflável, jogos e guerra de canudos. Além disso, os recreadores promovem brincadeiras e oficinas, ao som de muita música infantil. O evento também disponibiliza barraquinhas de lanches para todas as crianças e seus familiares.

