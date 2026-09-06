São Gonçalo: cursos gratuitos para microempreendedores Reprodução/Internet
9 de setembro – Formação de Preço;
30 de setembro – Instagram para Negócios
7 de outubro – Atendimento ao Cliente
28 de outubro – Legislação PAB
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São Gonçalo: cursos gratuitos para microempreendedores Reprodução/Internet
Cultura de São Gonçalo e Sebrae seguem oferecendo cursos gratuitos para microempreendedores
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Ação realizada no município integra a Operação Mata Atlântica em Pé 2026, que mobilizou equipes de fiscalização em 64 cidades do Estado do Rio de Janeiro
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ASAS recebe 271 animais silvestres durante o mês de agosto
Balanço aponta ainda 13 animais devolvidos à natureza e 11 encaminhados para unidades especializadas
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