São Gonçalo: plano tem como finalidade orientar a implementação de ações preventivas, além de contribuir para a priorização de investimentos públicos - Reprodução/Internet

São Gonçalo: plano tem como finalidade orientar a implementação de ações preventivas, além de contribuir para a priorização de investimentos públicos Reprodução/Internet

Publicado 07/09/2026 14:35

São Gonçalo - Nesta semana, serão realizadas as últimas Oficinas Comunitárias do Plano Municipal de Redução de Riscos. Os encontros, promovidos pela Prefeitura de São Gonçalo , através da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) e da Subsecretaria de Defesa Civil, vão acontecer nas próximas quarta-feira (9) e quinta-feira (10), nos bairros Lindo Parque e Novo México.

As oficinas têm o intuito de ampliar a participação da população no processo de elaboração do plano e alinhar ações de mobilização e governança voltadas à prevenção e redução de riscos no município. A sexta oficina acontece nesta quarta-feira (9), às 10h, na Associação de Moradores - Rua Marcolino Dantas, nº 46, no Lindo Parque. O sétimo encontro será realizado nesta quinta-feira (10), também às 10h, na USF Enf. Luiza Marilac - Rua Godofredo Siqueira Leite, nº 19, no Novo México.

O Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR) será um instrumento estratégico de planejamento e gestão territorial voltado à identificação, análise e priorização de intervenções em áreas suscetíveis a riscos geológicos, hidrológicos e outros processos que possam comprometer a segurança da população. O plano tem como finalidade orientar a implementação de ações preventivas, contribuir para a priorização de investimentos públicos e fortalecer a capacidade de resposta e a resiliência do município diante dos desafios relacionados às mudanças climáticas e à ocorrência de desastres.

A elaboração do PMRR ocorre no âmbito do Acordo de Adesão firmado entre o município de São Gonçalo e a Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades, que prevê a realização de processos participativos com a sociedade. A proposta é reunir conhecimentos técnicos e as experiências das comunidades para contribuir com o diagnóstico das áreas de risco e com a definição das medidas necessárias para a redução de vulnerabilidades. A empresa Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia é responsável pela elaboração do Plano, que busca fortalecer as políticas públicas municipais de prevenção de desastres e proteção da população.





