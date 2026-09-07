São Gonçalo: palestra Setembro Amarelo Musical vai permitir a reflexão sobre a importância de valorizar a vidaDivulgação/Ascom
Data: 16/9 (quarta-feira)
Horário: 14 horas
Local: Lavourão - Av. Pres. Kennedy, 721 – Estrela do Norte.
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