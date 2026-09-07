São Gonçalo: palestra Setembro Amarelo Musical vai permitir a reflexão sobre a importância de valorizar a vida - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: palestra Setembro Amarelo Musical vai permitir a reflexão sobre a importância de valorizar a vidaDivulgação/Ascom

Publicado 07/09/2026 14:42

São Gonçalo - A Secretaria de Administração da Prefeitura de São Gonçalo vai promover, no dia 16 de setembro, palestra especial para servidores do município, em alusão ao Setembro Amarelo. O evento vai acontecer no Centro Cultural Joaquim Lavoura (Lavourão), às 14h.

A palestra Setembro Amarelo Musical vai permitir a reflexão sobre a importância de valorizar a vida, por meio da música. A ação pretende inspirar os servidores a cuidar da autoestima e da saúde mental, abordando maneiras de lidar com os desafios do dia a dia com mais leveza e propósito. Para participar, os servidores devem preencher o formulário de inscrição através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdM7AACf4ZWei3WCH7Btg1PdXFzQGLxIOfeeafIYMhGY_25xg/viewform

Serviço:



Data: 16/9 (quarta-feira)

Horário: 14 horas

Local: Lavourão - Av. Pres. Kennedy, 721 – Estrela do Norte.