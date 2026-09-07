São Gonçalo: para se inscrever em qualquer um dos cursos, é necessário ter a idade mínima de 18 anos e ter concluído, pelo menos, o quinto ano do ensino fundamental - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: para se inscrever em qualquer um dos cursos, é necessário ter a idade mínima de 18 anos e ter concluído, pelo menos, o quinto ano do ensino fundamentalDivulgação/Ascom

Publicado 07/09/2026 14:50

São Gonçalo - A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceira com o Firjan/Senai , está com 75 vagas disponíveis para cursos profissionalizantes gratuitos na cidade. Cinquenta vagas são para o curso de aplicador de revestimentos cerâmicos (divididos em duas turmas) e as outras 25 vagas são para o curso de pedreiro de alvenaria de vedação. As inscrições vão até o dia 14 de setembro e as aulas terão início no dia 15 do mesmo mês.

São duas turmas para o curso de aplicador de revestimentos cerâmicos: das 8h às 12h e das 13h às 17h, ambas de segunda a sexta-feira, na sede do Senai, na Rua Doutor Nilo Peçanha, número 134, Centro. Para o curso de pedreiro de alvenaria de vedação, as aulas serão das 18h às 22h, de segunda a sexta-feira, também na sede do Senai. Para se inscrever em qualquer um dos cursos, é necessário ter a idade mínima de 18 anos e ter concluído, pelo menos, o quinto ano do ensino fundamental. O candidato deve ir à sede do Senai com RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de escolaridade e preencher a carta de baixa renda para efetuar sua inscrição.

As inscrições, realizadas por ordem de chegada, serão encerradas automaticamente após o preenchimento das vagas disponíveis. As vagas serão destinadas prioritariamente a moradores do município de São Gonçalo, podendo ser preenchidas por candidatos de outros municípios em caso de vagas remanescentes.





