São Gonçalo: para se inscrever em qualquer um dos cursos, é necessário ter a idade mínima de 18 anos e ter concluído, pelo menos, o quinto ano do ensino fundamentalDivulgação/Ascom
São Gonçalo abre mais 75 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos
Inscrições irão até o dia 14 de setembro na sede do Senai
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