São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo dará início ao processo de instalação do CIAMP Rua - Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Municipal para a População em Situação de Rua. O comitê foi instituído pelo Decreto no 349/2026, publicado no Diário Oficial da Prefeitura de São Gonçalo em 29 de julho de 2026, representando um importante passo para fortalecer a participação social e a construção de políticas públicas voltadas às pessoas em situação de rua no município.
A reunião será realizada no dia 12 de setembro, sábado, às 9h30, no SEPE São Gonçalo, localizado na Rua Coronel Rodrigues, no 256, Centro. Dados do Cadastro Único (CadÚnico) de maio de 2026, analisados pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua (OBPopRua/UFMG), apontam que 388.855 pessoas vivem em situação de rua no Brasil.
No Estado do Rio de Janeiro, eram 35.406 pessoas, sendo 24.403 somente na capital. Ainda segundo o levantamento, São Gonçalo registra 484 pessoas em situação de rua cadastradas no CadÚnico, sendo o sexto município do Estado com o maior número de pessoas nessa condição no cadastro do Governo Federal. Niterói ocupa a segunda posição, com 1.015 pessoas cadastradas.
O CIAMP Rua será um importante espaço de participação social, reunindo representantes do poder público, da sociedade civil e pessoas com trajetória de rua para discutir demandas, construir propostas e buscar soluções para a população em situação de rua.
A proposta é fortalecer o diálogo entre os diferentes setores envolvidos na formulação e execução das políticas públicas, promovendo uma atuação intersetorial e ampliando a participação das pessoas em situação de rua na construção das ações que afetam diretamente suas vidas.
O Fórum Permanente de Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua do Rio de Janeiro e a Pastoral do Povo da Rua da Arquidiocese de Niterói estão mobilizando organizações da sociedade civil, igrejas, movimentos sociais, trabalhadores, voluntários e demais pessoas que desenvolvem ações junto à população em situação de rua para participarem da reunião.
A participação da sociedade civil é fundamental para que a implantação do CIAMP Rua aconteça de forma democrática, garantindo a escuta das pessoas com trajetória de rua e a construção coletiva de propostas para enfrentar os desafios relacionados à situação de rua no município. Para o Fórum e a Pastoral, a criação do CIAMP Rua poderá contribuir para fortalecer a articulação entre as políticas de assistência social, saúde, habitação, trabalho e renda, educação, segurança alimentar, cidadania e outras áreas necessárias à garantia de direitos e à promoção da autonomia das pessoas em situação de rua.
A mobilização também busca incentivar a participação de quem já desenvolve ações solidárias ou comunitárias junto a essa população, seja em bairros, igrejas, organizações sociais ou grupos de voluntariado.
SERVIÇO
Reunião para instalação do CIAMP Rua São Gonçalo Data: 12 de setembro, sábado Horário: 9h30 Local: SEPE São Gonçalo Endereço: Rua Coronel Rodrigues, no 256, Centro - São Gonçalo/RJ Fórum Permanente de Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua do Rio de Janeiro Pastoral do Povo da Rua da Arquidiocese de Niterói
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