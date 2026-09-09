São Gonçalo: instalação do CIAMP Rua vai mobilizar a sociedade civil para participar desse importante processo - Reprodução/Internet

São Gonçalo: instalação do CIAMP Rua vai mobilizar a sociedade civil para participar desse importante processoReprodução/Internet

Publicado 09/09/2026 09:07

São Gonçalo - A Prefeitura de São Gonçalo dará início ao processo de instalação do CIAMP Rua - Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Municipal para a População em Situação de Rua. O comitê foi instituído pelo Decreto no 349/2026, publicado no Diário Oficial da Prefeitura de São Gonçalo em 29 de julho de 2026, representando um importante passo para fortalecer a participação social e a construção de políticas públicas voltadas às pessoas em situação de rua no município.

A reunião será realizada no dia 12 de setembro, sábado, às 9h30, no SEPE São Gonçalo , localizado na Rua Coronel Rodrigues, no 256, Centro. Dados do Cadastro Único (CadÚnico) de maio de 2026, analisados pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua (OBPopRua/UFMG), apontam que 388.855 pessoas vivem em situação de rua no Brasil.

No Estado do Rio de Janeiro, eram 35.406 pessoas, sendo 24.403 somente na capital. Ainda segundo o levantamento, São Gonçalo registra 484 pessoas em situação de rua cadastradas no CadÚnico, sendo o sexto município do Estado com o maior número de pessoas nessa condição no cadastro do Governo Federal. Niterói ocupa a segunda posição, com 1.015 pessoas cadastradas.

O CIAMP Rua será um importante espaço de participação social, reunindo representantes do poder público, da sociedade civil e pessoas com trajetória de rua para discutir demandas, construir propostas e buscar soluções para a população em situação de rua.

A proposta é fortalecer o diálogo entre os diferentes setores envolvidos na formulação e execução das políticas públicas, promovendo uma atuação intersetorial e ampliando a participação das pessoas em situação de rua na construção das ações que afetam diretamente suas vidas.

O Fórum Permanente de Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua do Rio de Janeiro e a Pastoral do Povo da Rua da Arquidiocese de Niterói estão mobilizando organizações da sociedade civil, igrejas, movimentos sociais, trabalhadores, voluntários e demais pessoas que desenvolvem ações junto à população em situação de rua para participarem da reunião.

A participação da sociedade civil é fundamental para que a implantação do CIAMP Rua aconteça de forma democrática, garantindo a escuta das pessoas com trajetória de rua e a construção coletiva de propostas para enfrentar os desafios relacionados à situação de rua no município. Para o Fórum e a Pastoral, a criação do CIAMP Rua poderá contribuir para fortalecer a articulação entre as políticas de assistência social, saúde, habitação, trabalho e renda, educação, segurança alimentar, cidadania e outras áreas necessárias à garantia de direitos e à promoção da autonomia das pessoas em situação de rua.

A mobilização também busca incentivar a participação de quem já desenvolve ações solidárias ou comunitárias junto a essa população, seja em bairros, igrejas, organizações sociais ou grupos de voluntariado.

SERVIÇO

Reunião para instalação do CIAMP Rua São Gonçalo

Data: 12 de setembro, sábado

Horário: 9h30

Local: SEPE São Gonçalo

Endereço: Rua Coronel Rodrigues, no 256, Centro - São Gonçalo/RJ

Fórum Permanente de Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua do Rio de Janeiro

Pastoral do Povo da Rua da Arquidiocese de Niterói