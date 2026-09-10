Em São Gonçalo, vítima teria sido agredida outras vezes pelo marido - Reprodução/Internet

Em São Gonçalo, vítima teria sido agredida outras vezes pelo maridoReprodução/Internet

Publicado 10/09/2026 12:13





De acordo com a mulher, o homem teria dado dois socos fortes em seu peito durante a discussão. Ela também relatou que esta seria a terceira ocasião em que teria sido agredida fisicamente pelo companheiro. Nos episódios anteriores, ainda segundo a vítima, as agressões também teriam acontecido na presença dos filhos. Ela afirmou que já teria sido atingida na cabeça e sofrido uma tentativa de enforcamento. Em uma das situações, o filho mais velho teria pegado uma faca para tentar defendê-la.



Suspeito foi localizado em Alcântara

Um homem foi preso nesta terça-feira (8) suspeito de agredir fisicamente a companheira dentro da residência do casal, no bairro Raul Veiga, em São Gonçalo . Segundo o relato da vítima, a agressão aconteceu após uma discussão relacionada à rotina dos filhos e foi presenciada pelas três crianças do casal, de 8, 6 e 3 anos.De acordo com a mulher, o homem teria dado dois socos fortes em seu peito durante a discussão. Ela também relatou que esta seria a terceira ocasião em que teria sido agredida fisicamente pelo companheiro. Nos episódios anteriores, ainda segundo a vítima, as agressões também teriam acontecido na presença dos filhos. Ela afirmou que já teria sido atingida na cabeça e sofrido uma tentativa de enforcamento. Em uma das situações, o filho mais velho teria pegado uma faca para tentar defendê-la.

Após comparecer à unidade policial e relatar o caso, a vítima colaborou com a equipe de investigação da 74ª DP (Alcântara), que realizou diligências para localizar o suspeito. O homem foi encontrado na Rua da Feira, em Alcântara, e levado para a delegacia, onde o caso foi apresentado à autoridade policial. Diante dos relatos e dos elementos reunidos na ocorrência, foram adotadas as medidas legais cabíveis no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

