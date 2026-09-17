São Gonçalo: programação de shows gratuitos vai até o próximo dia 21 - Divulgação/Ascom

São Gonçalo: programação de shows gratuitos vai até o próximo dia 21Divulgação/Ascom

Publicado 17/09/2026 09:25

São Gonçalo vai receber diversas apresentações musicais gratuitas no São Gonçalo Fest 2026. O evento acontece na Arena São Gonçalo, em Alcântara, e terá início nesta quinta-feira (17), a partir das 18h, com noite voltada ao público católico.

Realizado pela Dual Produções, com apoio institucional da Prefeitura de São Gonçalo, o festival conta com uma grande estrutura para receber diversos artistas da música brasileira, entre os dias 17 e 21. O evento tem entrada livre e gratuita; menores devem estar acompanhados pelos responsáveis legais. Nos cinco dias, os portões da Arena vão abrir às 18h, com programação durante toda a noite. Além de curtir os shows no palco, o público terá acesso à área de alimentação, com venda de comidas e bebidas.

A programação contará com apresentações dos artistas Belo, Mumuzinho, Tiee, Manu Bahtidão, Ferrugem, Matheus & Kauan, Comunidade Colo de Deus, Aline Barros e Lukas Agostinho. Também haverá shows dos grupos Pagode do Saboya, Bom D + e Vem pro Mundo, além de DJ nos intervalos. A Arena São Gonçalo fica na Avenida Jornalista Roberto Marinho (antiga Avenida Maricá), em Alcântara.



Programação completa:



17/9 (quinta-feira) – Terço Mariano, seguido de Santa Missa, presidida pelo arcebispo Dom José Francisco e apresentação da Comunidade Católica Colo de Deus;



18/9 (sexta-feira) – Pagode do Saboya, Belo e Mumuzinho;



19/9 (sábado) – Grupo Bom D+, Tiee e Manu Bahtidão;



20/9 (domingo) – Grupo Vem pro meu mundo, Ferrugem e Matheus & Kauan;



21/9 (segunda-feira) – Aline Barros e Lukas Agostinho



