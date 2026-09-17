São Gonçalo: incêndio em restaurante está sendo investigado como crimeReprodução/Internet
De acordo com o relato do comerciante, o suspeito quebrou a porta de vidro e entrou no restaurante, passando sobre os cacos. No interior havia um escritório com computadores, mas nenhum equipamento foi levado. Na primeira entrada, o homem teria apenas espalhado gasolina pelo estabelecimento.
Suspeito teria retornado com combustível
As chamas se espalharam rapidamente e destruíram completamente o restaurante. A intensidade do incêndio chegou a derreter garrafas de cerveja que estavam armazenadas no estabelecimento, formando um grande bloco de vidro derretido.
A Toca do Peixe funcionava havia cerca de três anos e era bastante frequentada aos finais de semana. Segundo Seu Sousa, toda a estrutura do restaurante foi perdida.
Em uma publicação nas redes sociais, o proprietário afirmou que o incêndio foi criminoso e pediu que os responsáveis sejam identificados e responsabilizados. Ele também iniciou uma campanha para arrecadar recursos destinados à reconstrução do estabelecimento.
Restaurante já enfrentava prejuízos
Na ocasião, o restaurante convidou o pagodeiro Wallace Araújo para uma apresentação. Segundo Seu Sousa, a iniciativa ocorreu em meio ao movimento fraco durante a temporada de inverno e após prejuízos provocados por um vendaval que atingiu a região, levando lonas e outros materiais.
O caso é investigado pela 72ª Delegacia de Polícia (Mutuá). A polícia busca identificar o responsável pelo incêndio e esclarecer a motivação da ocorrência.
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