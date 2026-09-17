São Gonçalo: incêndio em restaurante está sendo investigado como crime - Reprodução/Internet

São Gonçalo: incêndio em restaurante está sendo investigado como crimeReprodução/Internet

Publicado 17/09/2026 10:54





De acordo com o relato do comerciante, o suspeito quebrou a porta de vidro e entrou no restaurante, passando sobre os cacos. No interior havia um escritório com computadores, mas nenhum equipamento foi levado. Na primeira entrada, o homem teria apenas espalhado gasolina pelo estabelecimento.



Suspeito teria retornado com combustível

A Polícia Civil investiga se o incêndio que destruiu o restaurante Toca do Peixe, na Praia das Pedrinhas, em São Gonçalo , na madrugada do último domingo (14), foi criminoso. Segundo o proprietário, Anderson Silva de Sousa, conhecido como Seu Sousa, imagens das câmeras de segurança mostram um homem invadindo o estabelecimento e ateando fogo no local.De acordo com o relato do comerciante, o suspeito quebrou a porta de vidro e entrou no restaurante, passando sobre os cacos. No interior havia um escritório com computadores, mas nenhum equipamento foi levado. Na primeira entrada, o homem teria apenas espalhado gasolina pelo estabelecimento.

Cerca de meia hora depois, ainda segundo o proprietário, o homem retornou ao restaurante carregando outro galão com combustível. Dessa vez, teria ateado fogo no local e deixado o estabelecimento.



As chamas se espalharam rapidamente e destruíram completamente o restaurante. A intensidade do incêndio chegou a derreter garrafas de cerveja que estavam armazenadas no estabelecimento, formando um grande bloco de vidro derretido.



A Toca do Peixe funcionava havia cerca de três anos e era bastante frequentada aos finais de semana. Segundo Seu Sousa, toda a estrutura do restaurante foi perdida.



Em uma publicação nas redes sociais, o proprietário afirmou que o incêndio foi criminoso e pediu que os responsáveis sejam identificados e responsabilizados. Ele também iniciou uma campanha para arrecadar recursos destinados à reconstrução do estabelecimento.



Restaurante já enfrentava prejuízos



Cerca de um mês antes do incêndio, a Toca do Peixe havia promovido uma campanha para tentar recuperar parte dos prejuízos acumulados pelo estabelecimento.



Na ocasião, o restaurante convidou o pagodeiro Wallace Araújo para uma apresentação. Segundo Seu Sousa, a iniciativa ocorreu em meio ao movimento fraco durante a temporada de inverno e após prejuízos provocados por um vendaval que atingiu a região, levando lonas e outros materiais.



O caso é investigado pela 72ª Delegacia de Polícia (Mutuá). A polícia busca identificar o responsável pelo incêndio e esclarecer a motivação da ocorrência.