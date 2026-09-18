São Gonçalo: Policiais da DRE-NSGRL prenderam nove suspeitos durante duas ações de combate ao tráfico de drogas - Reprodução/Internet

São Gonçalo: Policiais da DRE-NSGRL prenderam nove suspeitos durante duas ações de combate ao tráfico de drogas Reprodução/Internet

Publicado 18/09/2026 12:16





As operações ocorreram em pontos distintos do município, no Complexo da Alma e no bairro de Santa Luzia. Segundo a Polícia Civil, foram apreendidos drogas, rádios comunicadores, celulares, anotações relacionadas à atividade criminosa e uma pistola com a numeração de identificação suprimida.



Cinco são presos no Complexo da Alma

Nove pessoas foram presas pela Polícia Civil durante duas ações de combate ao tráfico de drogas realizadas nesta quinta-feira (17), em São Gonçalo. As diligências foram conduzidas por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Região dos Lagos (DRE-NSGRL).As operações ocorreram em pontos distintos do município, no Complexo da Alma e no bairro de Santa Luzia. Segundo a Polícia Civil, foram apreendidos drogas, rádios comunicadores, celulares, anotações relacionadas à atividade criminosa e uma pistola com a numeração de identificação suprimida.

A primeira ação aconteceu no Complexo da Alma. De acordo com a Polícia Civil, os agentes identificaram um ponto de venda de drogas em funcionamento e encontraram cinco homens no local. Ainda segundo a corporação, os suspeitos seriam integrantes de um grupo ligado ao Comando Vermelho. Durante a abordagem, os policiais apreenderam 1,7 quilo de drogas, entre maconha, cocaína em pó e crack. Também foram recolhidos três rádios comunicadores, celulares e cadernos com anotações relacionadas à comercialização de entorpecentes. Os cinco homens foram conduzidos à unidade policial para os procedimentos legais.



Quatro são presos em Santa Luzia



A segunda ocorrência foi registrada no bairro de Santa Luzia. Conforme a investigação, os agentes localizaram outro ponto de venda de drogas, onde quatro homens estariam comercializando entorpecentes. No local, foram apreendidos 1,1 quilo de drogas, também entre maconha, cocaína em pó e crack. A equipe encontrou ainda dois rádios comunicadores e um bloco com inscrições que, segundo a Polícia Civil, estariam relacionadas à atuação do crime organizado. Um dos homens abordados utilizava tornozeleira eletrônica. Com ele, os policiais apreenderam uma pistola com a numeração de identificação suprimida.



Suspeitos foram autuados em flagrante



Ao todo, as duas operações resultaram na prisão de nove pessoas. Segundo a Polícia Civil, todos foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. O homem que estava com a pistola também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo com numeração de identificação suprimida.



A reportagem tentou contato com as defesas dos envolvidos, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno.

