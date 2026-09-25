São Gonçalo: A PRF mantém o Sistema Nacional de Alarmes (SINAL), que permite a comunicação de roubos e furtos de veículos e auxilia na geração de alertas para agentes próximosReprodução/Internet
Segundo a PRF, os agentes realizavam patrulhamento pela rodovia quando encontraram o automóvel aparentemente abandonado, estacionado próximo a um canteiro. Durante a fiscalização, os policiais consultaram os sistemas disponíveis e identificaram que a placa instalada no carro correspondia aos dados de outro veículo, com características diferentes.
Uma inspeção permitiu localizar os dados originais do automóvel. Conforme a corporação, o carro era licenciado em Itaboraí e tinha registro de roubo em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, ocorrido em junho deste ano.
Caso foi levado para a delegacia
A PRF mantém o Sistema Nacional de Alarmes (SINAL), que permite a comunicação de roubos e furtos de veículos e auxilia na geração de alertas para agentes próximos. O registro no sistema, porém, não substitui a ocorrência formal na Polícia Civil.
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