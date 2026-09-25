São Gonçalo: A PRF mantém o Sistema Nacional de Alarmes (SINAL), que permite a comunicação de roubos e furtos de veículos e auxilia na geração de alertas para agentes próximos - Reprodução/Internet

São Gonçalo: A PRF mantém o Sistema Nacional de Alarmes (SINAL), que permite a comunicação de roubos e furtos de veículos e auxilia na geração de alertas para agentes próximosReprodução/Internet

Publicado 25/09/2026 13:11





Segundo a PRF, os agentes realizavam patrulhamento pela rodovia quando encontraram o automóvel aparentemente abandonado, estacionado próximo a um canteiro. Durante a fiscalização, os policiais consultaram os sistemas disponíveis e identificaram que a placa instalada no carro correspondia aos dados de outro veículo, com características diferentes.



Uma inspeção permitiu localizar os dados originais do automóvel. Conforme a corporação, o carro era licenciado em Itaboraí e tinha registro de roubo em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, ocorrido em junho deste ano.



Caso foi levado para a delegacia

Um carro com registro de roubo em São Gonçalo foi recuperado na noite desta quinta-feira (24), na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia, no Sul Fluminense. O veículo foi encontrado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta das 19h, no km 325 da estrada.Segundo a PRF, os agentes realizavam patrulhamento pela rodovia quando encontraram o automóvel aparentemente abandonado, estacionado próximo a um canteiro. Durante a fiscalização, os policiais consultaram os sistemas disponíveis e identificaram que a placa instalada no carro correspondia aos dados de outro veículo, com características diferentes.Uma inspeção permitiu localizar os dados originais do automóvel. Conforme a corporação, o carro era licenciado em Itaboraí e tinha registro de roubo em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, ocorrido em junho deste ano.

O veículo recuperado foi encaminhado para a delegacia de Itatiaia, onde foram realizados os procedimentos relacionados ao caso. Até a divulgação inicial da ocorrência, não havia informação sobre prisões.



A PRF mantém o Sistema Nacional de Alarmes (SINAL), que permite a comunicação de roubos e furtos de veículos e auxilia na geração de alertas para agentes próximos. O registro no sistema, porém, não substitui a ocorrência formal na Polícia Civil.